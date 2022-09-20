Сборная Украины сегодня, 20 сентября, провела предматчевую тренировку в шотландском Глазго. Перед обедом у сине-желтых состоялись тактические занятия – отдельно для оборонительного и атакующего звена. А вечером сказанное тренерами следовало реализовывать на практике – в игровых сериях.

В вечерней сессии приняли участие 22 игрока. Из-за микроповреждений пропускали тренировки Виталий Миколенко и Виктор Коваленко. У обоих есть незначительные повреждения приводной мышцы. Виталий Миколенко, испытавший дискомфорт на 80-й минуте матча за «Эвертон», но все же доигравший до конца, сегодня несколько раз обошел поле с мячом, а затем наблюдал за работой партнеров вместе с массажистами и врачами.

Виктор Коваленко тоже почувствовал боли в ноге во время игры за клуб, а вчера у него поехала нога во время тренировки в сборной – это занятие полузащитник не завершил. Сегодня Коваленко остался в гостинице. Завтра ему будет сделано МРТ, что позволит определить степень повреждения. Похоже, и Миколенко, и Коваленко не смогут сыграть завтра, но рассчитывают восстановиться до следующего поединка.

Тем временем, остальные ребята готовятся к игре и полны сил воплотить настроение, которое украинской нации передают герои на фронте, освобождая города и села. Игроки постоянно подчеркивают, что защитники государства мотивируют их отдавать все силы на футбольном поле. Несмотря на множество травмированных, сборники уверяют, что завтра готовы сыграть и за себя, и за тех ребят, которые из-за травм и дисквалификации не смогут принять участия в матче с Шотландией, для того, чтобы подарить и воинам, и всем украинцам хотя бы несколько часов положительного настроения.

21 сентября в 21:45 на стадионе Хэмпден Парк в Глазго сборная Украины проведет перенесенный матч Лиги наций против национальной команды Шотландии.

ФОТО. Тренировка сборной Украины. Миколенко и Коваленко под вопросом