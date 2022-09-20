Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса

Состоялась жеребьевка матчей плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

Украина в марте следующего года сразится со сборной Ливана. Мы должны выступить принимающей стороной.

Отметим, что в официальном рейтинге ATP представлены два ливанских теннисиста. 27-летний Бенджамин Хассан занимает 285-ю позицию. 24-летний Хади Хабиб – 370-ю. Также лишь эти теннисисты есть и в парном рейтинге ATP. Там они занимают 425-ю и 967-ю позиции соответственно.

На прошлой неделе Украина проиграла Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.