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Кубок Дэвиса
20 сентября 2022, 19:10 | Обновлено 20 сентября 2022, 19:47
1358
3

Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса

Команда Андрея Медведева в следующем году сразится против Ливана

20 сентября 2022, 19:10 | Обновлено 20 сентября 2022, 19:47
1358
3
Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
ФТУ

Состоялась жеребьевка матчей плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

Украина в марте следующего года сразится со сборной Ливана. Мы должны выступить принимающей стороной.

Отметим, что в официальном рейтинге ATP представлены два ливанских теннисиста. 27-летний Бенджамин Хассан занимает 285-ю позицию. 24-летний Хади Хабиб – 370-ю. Также лишь эти теннисисты есть и в парном рейтинге ATP. Там они занимают 425-ю и 967-ю позиции соответственно.

На прошлой неделе Украина проиграла Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

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Источник Федерация тенниса Украины
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Комментарии 3
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Andrey_1992
ну тут Україна явний фаворит, перемога на 99%
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+3
Stanislav Matusevych
Тут явно пощастило, маємо перемагати, правда, за умови, що до наступного року не станеться ядерний апокаліпсис. Сьогодні до цього Мордор зробив серйозний крок.
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0
Spectra
Если приедит основа, то спокойно выиграем, если нет будем мучиться.
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0
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