Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Команда Андрея Медведева в следующем году сразится против Ливана
Состоялась жеребьевка матчей плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.
Украина в марте следующего года сразится со сборной Ливана. Мы должны выступить принимающей стороной.
Отметим, что в официальном рейтинге ATP представлены два ливанских теннисиста. 27-летний Бенджамин Хассан занимает 285-ю позицию. 24-летний Хади Хабиб – 370-ю. Также лишь эти теннисисты есть и в парном рейтинге ATP. Там они занимают 425-ю и 967-ю позиции соответственно.
На прошлой неделе Украина проиграла Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По словам Андрея Павелко, УАФ оплатит за тренера незначительный штраф
Естественно, а как же иначе?