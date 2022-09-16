Украина – Венгрия – 1:3. Фучович добыл решающее очко, обыграв Белобородько
Сборная Украины проиграла эту встречу, выжав максимум из того состава, который удалось собрать
Сборная Украины завершила поражением матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
В четвертом матче противостояния Илья Белобородько (№747 ATP) уступил лидеру венгров Мартону Фучовичу (№91 АТР).
Кубок Дэвиса. Первая Мировая группа
Илья Белобородько (Украина) – Мартон Фучович (Венгрия) – 2:6, 5:7
У Ильи было несколько шансов переломить ход этой встречи. При счете 3:1 во втором сете Белобородько не смог удержать свою подачу, а после того как Фучович не смог подать на матч в десятом гейме, украинец проиграл два финальных гейма.
«Сине-желтые» проиграли матчевое противостояние с венграми и в следующем году будут бороться за сохранение места в Первой Мировой группы. Сборная Венгрии снова отправится на этап Квалификации и будет сражаться за путевку в финальную часть турнира.
Украина – Венгрия – 1:3
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