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Кубок Дэвиса
16 сентября 2022, 20:54 | Обновлено 16 сентября 2022, 21:45
631
1

Украина – Венгрия – 1:3. Фучович добыл решающее очко, обыграв Белобородько

Сборная Украины проиграла эту встречу, выжав максимум из того состава, который удалось собрать

16 сентября 2022, 20:54 | Обновлено 16 сентября 2022, 21:45
631
1
Украина – Венгрия – 1:3. Фучович добыл решающее очко, обыграв Белобородько
ФТУ. Илья Белобородько

Сборная Украины завершила поражением матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

В четвертом матче противостояния Илья Белобородько (№747 ATP) уступил лидеру венгров Мартону Фучовичу (№91 АТР).

Кубок Дэвиса. Первая Мировая группа
Илья Белобородько (Украина) – Мартон Фучович (Венгрия) – 2:6, 5:7

У Ильи было несколько шансов переломить ход этой встречи. При счете 3:1 во втором сете Белобородько не смог удержать свою подачу, а после того как Фучович не смог подать на матч в десятом гейме, украинец проиграл два финальных гейма.

«Сине-желтые» проиграли матчевое противостояние с венграми и в следующем году будут бороться за сохранение места в Первой Мировой группы. Сборная Венгрии снова отправится на этап Квалификации и будет сражаться за путевку в финальную часть турнира.

Украина – Венгрия – 1:3

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Источник Sport.ua
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