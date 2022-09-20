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Россия
20 сентября 2022, 17:38 | Обновлено 20 сентября 2022, 18:05
2067
6

Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову

Представители рфс прокомментировали решение Европейского футбольного союза

20 сентября 2022, 17:38 | Обновлено 20 сентября 2022, 18:05
2067
6
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Информация президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко о том, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков оштрафован за невыдержанный политический нейтралитет, вызвала бурное удовлетворение у инициаторов жалобы – рашистских футбольных чиновников.

«рфс до настоящего момента не получал от УЕФА и ФИФА официальных уведомлений по итогам обращения, связанного с дискриминационными высказываниями главного тренера сборной Украины.

Если информация о предупреждении и штрафе соответствует действительности, мы удовлетворены фактом вынесения наказания как такового.

При этом РФС заставляет за собой право и впредь обращаться в дисциплинарные органы УЕФА и ФИФА в случае, если риторика и действия тех или иных официальных лиц и организаций будут противоречить применимым нормам», - заявили в службе коммуникаций рфс.

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Александр Петраков УЕФА Российский футбольный союз
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Источник Sport.ua
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AЛВ
рашисти будуть "задоволені" в ГААГІ після перемоги України.!!!
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Yass
УЄФАшисти!
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0
20052011
А павелка сопли жует? Для него главное, что не его.
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0
romeoboss
А за що штрафувати що пан
Петраков сказав хіба не правду! Що за демократія!
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0
romeoboss
А ми задоволені що 🇷🇺 не буде у Европейскому футболе! Не хай собі грають
у чемп.мос.обл.
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0
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