Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Представители рфс прокомментировали решение Европейского футбольного союза
Информация президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко о том, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков оштрафован за невыдержанный политический нейтралитет, вызвала бурное удовлетворение у инициаторов жалобы – рашистских футбольных чиновников.
«рфс до настоящего момента не получал от УЕФА и ФИФА официальных уведомлений по итогам обращения, связанного с дискриминационными высказываниями главного тренера сборной Украины.
Если информация о предупреждении и штрафе соответствует действительности, мы удовлетворены фактом вынесения наказания как такового.
При этом РФС заставляет за собой право и впредь обращаться в дисциплинарные органы УЕФА и ФИФА в случае, если риторика и действия тех или иных официальных лиц и организаций будут противоречить применимым нормам», - заявили в службе коммуникаций рфс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Вереса» прокомментировал скандальное видео
Сборная страны-агрессора не будет допущена к жеребьевке отбора
Петраков сказав хіба не правду! Що за демократія!
у чемп.мос.обл.