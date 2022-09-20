Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову

Информация президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко о том, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков оштрафован за невыдержанный политический нейтралитет, вызвала бурное удовлетворение у инициаторов жалобы – рашистских футбольных чиновников.

«рфс до настоящего момента не получал от УЕФА и ФИФА официальных уведомлений по итогам обращения, связанного с дискриминационными высказываниями главного тренера сборной Украины.

Если информация о предупреждении и штрафе соответствует действительности, мы удовлетворены фактом вынесения наказания как такового.

При этом РФС заставляет за собой право и впредь обращаться в дисциплинарные органы УЕФА и ФИФА в случае, если риторика и действия тех или иных официальных лиц и организаций будут противоречить применимым нормам», - заявили в службе коммуникаций рфс.