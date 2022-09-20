Ярмоленко оценил отстранение россии от участия в Евро-2024

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко и «Аль-Айна» оценил предстоящий матчи Лиги наций против Шотландии, который 21 сентября пройдет в Глазго.

Кроме того, Андрей остановился на отстранении сборной россии от Евро-2024.

«Конечно, у нас позитивные воспоминания от матчей, которые были ранее в Глазго. Но это прошлое, а сейчас мы готовимся к новому матчу в Лиге наций. Как и всегда, мы будем играть на победу. У Шотландии сильная команда, но у нас есть план на игру и мы знаем, как играть против Шотландии».

«Ситуация с жеребьевкой Евро-2024? Российского спорта и российского футбола быть не должно, их нужно изолировать. Эту страну нужно изолировать, это страна-террорист. Каждый день они убивают украинцев, наших детей. Ни про какой спорт не может идти речи, и все игроки сборной Украины хотят, чтобы их наказывали и изолировали».

«Буду рад, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных. У нас в стране идет война, и мы своей игрой хотим приносить украинцем хотя бы какую-нибудь радость. Поэтому мы играем за нашу страну и наших людей. Хочется, чтобы хотя бы маленькая улыбка появилась на лицах украинцев в течение 90 минут».

«Я сейчас нахожусь в лучшем состоянии, чем был летом. Уже три матча было в чемпионате, и мне кажется, что я в лучшей форме. Посмотрим, что покажу завтра. Я регулярно играю в официальных матчах, чувствую себя хорошо».