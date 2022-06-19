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  4. Бенчич не смогла доиграть финал в Берлине, Жабер взяла титул
WTA
19 июня 2022, 17:42 | Обновлено 19 июня 2022, 17:45
292
0

Бенчич не смогла доиграть финал в Берлине, Жабер взяла титул

Финальная встреча завершилась досрочно

19 июня 2022, 17:42 | Обновлено 19 июня 2022, 17:45
292
0
Бенчич не смогла доиграть финал в Берлине, Жабер взяла титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич и Онс Жабер

Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира WTA 500 в Берлине.

Лидер посева Онс Жабер на отказе переиграла восьмую сеяную Белинду Бенчич. Швейцарка снялась во втором сете из-за травмы ноги, которую получила в первой партии.

Берлин. Финал
 Онс Жабер [1] –  Белинда Бенчич [8] – 6:3, 2:1 (отказ)

Для Жабер это третий титул WTA в карьере и второй на траве.

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Белинда Бенчич Онс Жабер WTA Берлин
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Источник Sport.ua
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