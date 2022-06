Бенчич не смогла доиграть финал в Берлине, Жабер взяла титул

Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира WTA 500 в Берлине.

Лидер посева Онс Жабер на отказе переиграла восьмую сеяную Белинду Бенчич. Швейцарка снялась во втором сете из-за травмы ноги, которую получила в первой партии.

Берлин. Финал

Онс Жабер [1] – Белинда Бенчич [8] – 6:3, 2:1 (отказ)

Для Жабер это третий титул WTA в карьере и второй на траве.

An unfortunate end for @BelindaBencic who has been forced to retire due to injury ❤️‍🩹



Final match score 6-3, 2-1 ret. for Jabeur.#bett1open pic.twitter.com/VAHpmWAoOZ