Бенчич не смогла доиграть финал в Берлине, Жабер взяла титул

Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира WTA 500 в Берлине.

Лидер посева Онс Жабер на отказе переиграла восьмую сеяную Белинду Бенчич. Швейцарка снялась во втором сете из-за травмы ноги, которую получила в первой партии.

Берлин. Финал

Онс Жабер [1] – Белинда Бенчич [8] – 6:3, 2:1 (отказ)

Для Жабер это третий титул WTA в карьере и второй на траве.