Бенчич не смогла доиграть финал в Берлине, Жабер взяла титул
Финальная встреча завершилась досрочно
Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира WTA 500 в Берлине.
Лидер посева Онс Жабер на отказе переиграла восьмую сеяную Белинду Бенчич. Швейцарка снялась во втором сете из-за травмы ноги, которую получила в первой партии.
Берлин. Финал
Онс Жабер [1] – Белинда Бенчич [8] – 6:3, 2:1 (отказ)
Для Жабер это третий титул WTA в карьере и второй на траве.
An unfortunate end for @BelindaBencic who has been forced to retire due to injury ❤️🩹— wta (@WTA) June 19, 2022
Final match score 6-3, 2-1 ret. for Jabeur.#bett1open pic.twitter.com/VAHpmWAoOZ
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