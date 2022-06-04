Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3 июня.

1A. Игровой день Лиги наций: фиаско Франции и Хорватии, разгром от Нидерландов

В пятницу, 3 июня, сенсационно завершились три поединка в лиге A

1B. Нидерланды разгромили Бельгию на старте Лиги наций

Сборная Нидерландов не проигрывает 10 кряду матчей

1C. Дания на выезде обыграла Францию, Австрия разгромила Хорватию

Ряд неожиданных результатов в Лиге наций

2A. ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок

Даниил Игнатенко впервые присоединился к сине-желтой команде

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Даниил Игнатенко присоединился к сборной Украины

Дебютный вызов в сборную для полузащитника

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла не подпишет новый контракт с Максимовым

Стороны не будут продолжать сотрудничество

3B. Без Максимова и легионеров. Какой вектор развития выберет Ворскла?

В новом сезоне в Полтаве наверняка будет новая команда…

4A. Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами

Маркос Антонио, как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в столице Италии

4B. Шахтер назвал Лиону цену выкупа контракта Тете

«Ткачи» хотят сохранить бразильца в своем составе

5. Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина

Поединок обслужит испанская бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом

6. Сборная Украины гарантировала участие в Финале четырех Золотой Евролиги

Выиграв у Дании 3:2, подопечные Угиса Крастиньша одержали свою пятую победу в группе В

7A. Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева

Немецкий теннисист получил травму в конце второго сета

7B. Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос

В матче за титул сыграет норвежец Каспер Рууд

8A. ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос

Пришлось приостановить полуфинал турнира

8B. У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке

Девушка попробовала привлечь внимание к проблемам климата

9. Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный финал Ролан Гаррос

Людмила и Алена проиграли соперницам из Франции

10. Малиновский и Аталанта: уйти нельзя остаться

Обозреватель Sport.ua – о будущем Руслана Малиновского в «Аталанте»