Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
Главные новости за 3 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3 июня.
1A. Игровой день Лиги наций: фиаско Франции и Хорватии, разгром от Нидерландов
В пятницу, 3 июня, сенсационно завершились три поединка в лиге A
1B. Нидерланды разгромили Бельгию на старте Лиги наций
Сборная Нидерландов не проигрывает 10 кряду матчей
1C. Дания на выезде обыграла Францию, Австрия разгромила Хорватию
Ряд неожиданных результатов в Лиге наций
2A. ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
Даниил Игнатенко впервые присоединился к сине-желтой команде
2B. ОФИЦИАЛЬНО. Даниил Игнатенко присоединился к сборной Украины
Дебютный вызов в сборную для полузащитника
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла не подпишет новый контракт с Максимовым
Стороны не будут продолжать сотрудничество
3B. Без Максимова и легионеров. Какой вектор развития выберет Ворскла?
В новом сезоне в Полтаве наверняка будет новая команда…
4A. Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
Маркос Антонио, как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в столице Италии
4B. Шахтер назвал Лиону цену выкупа контракта Тете
«Ткачи» хотят сохранить бразильца в своем составе
5. Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Поединок обслужит испанская бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом
6. Сборная Украины гарантировала участие в Финале четырех Золотой Евролиги
Выиграв у Дании 3:2, подопечные Угиса Крастиньша одержали свою пятую победу в группе В
7A. Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Немецкий теннисист получил травму в конце второго сета
7B. Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
В матче за титул сыграет норвежец Каспер Рууд
8A. ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
Пришлось приостановить полуфинал турнира
8B. У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
Девушка попробовала привлечь внимание к проблемам климата
9. Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный финал Ролан Гаррос
Людмила и Алена проиграли соперницам из Франции
10. Малиновский и Аталанта: уйти нельзя остаться
Обозреватель Sport.ua – о будущем Руслана Малиновского в «Аталанте»
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