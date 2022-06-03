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Лига наций
03 июня 2022, 23:50 | Обновлено 03 июня 2022, 23:57
595
0

Игровой день Лиги наций: фиаско Франции и Хорватии, разгром от Нидерландов

В пятницу, 3 июня, состоялись три поединка в главной лиге A

03 июня 2022, 23:50 | Обновлено 03 июня 2022, 23:57
595
0
Игровой день Лиги наций: фиаско Франции и Хорватии, разгром от Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 3 июня, состоялись очередные матчи 1-го тура Лиги наций УЕФА.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

  • 21:45. Бельгия – Нидерланды – 1:4

Голы: Батшуайи, 90+3 – Бергвейн, 40, Депай, 51, 66, Дюмфрис, 62.

  • 21:45. Франция – Дания – 1:2

Голы: Бензема, 51 – Корнелиус, 68, 88.

  • 21:45. Хорватия – Австрия – 0:3

Голы: Арнаутович, 41, грегорич, 54, Забитцер, 57.

Лига наций C

  • 17:00. Казахстан – Азербайджан – 2:0

Голы: Аймбетов, 50, 60.

  • 21:45. Беларусь – Словакия – 0:1

Гол: Суслов, 61.

Лига наций D

  • 19:00. Латвия – Андорра – 3:0

Голы: Улдрикис, 9, 77, Икауниекс, 85 (пен).

  • 21:45. Лихтенштейн – Молдова – 0:2

Голы: Николаеску, 5, Болохан, 90+4.

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Источник Sport.ua
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