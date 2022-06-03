Лига наций03 июня 2022, 23:50 | Обновлено 03 июня 2022, 23:57
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Игровой день Лиги наций: фиаско Франции и Хорватии, разгром от Нидерландов
В пятницу, 3 июня, состоялись три поединка в главной лиге A
03 июня 2022, 23:50 | Обновлено 03 июня 2022, 23:57
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В пятницу, 3 июня, состоялись очередные матчи 1-го тура Лиги наций УЕФА.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций A
- 21:45. Бельгия – Нидерланды – 1:4
Голы: Батшуайи, 90+3 – Бергвейн, 40, Депай, 51, 66, Дюмфрис, 62.
- 21:45. Франция – Дания – 1:2
Голы: Бензема, 51 – Корнелиус, 68, 88.
- 21:45. Хорватия – Австрия – 0:3
Голы: Арнаутович, 41, грегорич, 54, Забитцер, 57.
Лига наций C
- 17:00. Казахстан – Азербайджан – 2:0
Голы: Аймбетов, 50, 60.
- 21:45. Беларусь – Словакия – 0:1
Гол: Суслов, 61.
Лига наций D
- 19:00. Латвия – Андорра – 3:0
Голы: Улдрикис, 9, 77, Икауниекс, 85 (пен).
- 21:45. Лихтенштейн – Молдова – 0:2
Голы: Николаеску, 5, Болохан, 90+4.
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