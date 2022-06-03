Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос

Состоялся второй мужской полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

Норвежец Каспер Рууд проиграл первый сет, но сумел одержать волевую победу над мегаопытным хорватом Марином Чиличем, который в предыдущих раундах выбил двух соперников из первой десятки.

Ролан Гаррос. Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия) – Марин Чилич (Хорватия) – 3:6, 6:4, 6:2, 6:2

В финале Рууд сразится против испанца Рафаэля Надаля. Для 23-летнего Каспера это будет первый матч за титул на такому уровне.

Каспер переписал историю норвежского тенниса. Ранее ни один представитель этой страны не доходил даже до четвертьфинала турниров Grand Slam. Также он обеспечил себе место в первой пятерке мирового рейтинга с 13 июня.