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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Даниил Игнатенко присоединился к сборной Украины
Чемпионат мира
03 июня 2022, 22:37 | Обновлено 03 июня 2022, 22:41
662
1

ОФИЦИАЛЬНО. Даниил Игнатенко присоединился к сборной Украины

Дебютный вызов в сборную для полузащитника

03 июня 2022, 22:37 | Обновлено 03 июня 2022, 22:41
662
1
ОФИЦИАЛЬНО. Даниил Игнатенко присоединился к сборной Украины
uaf.ua

Сборная Украины продолжает готовиться к финальному матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Уэльса, а к национальной команде в пятницу присоединился новичок.

Полузащитник Даниил Игнатенко уже прибыл в расположение сборной. 25-летний хавбек «Шахтера» первую половину минувшего сезона провел в «Днепре-1», а вторую - в «Бордо».

УАФ отмечает, что Даниилу будет сложно попасть в заявку на игру с Уэльсом, однако команде Александра Петракова в июне все равно предстоит сыграть еще три матча Лиги наций, поэтому у новичка будет шанс.

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Источник: УАФ не ищет замену для Петракова в сборной Украины
сборная Украины по футболу Даниил Игнатенко Уэльс - Украина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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