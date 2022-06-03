ОФИЦИАЛЬНО. Даниил Игнатенко присоединился к сборной Украины

Сборная Украины продолжает готовиться к финальному матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Уэльса, а к национальной команде в пятницу присоединился новичок.

Полузащитник Даниил Игнатенко уже прибыл в расположение сборной. 25-летний хавбек «Шахтера» первую половину минувшего сезона провел в «Днепре-1», а вторую - в «Бордо».

УАФ отмечает, что Даниилу будет сложно попасть в заявку на игру с Уэльсом, однако команде Александра Петракова в июне все равно предстоит сыграть еще три матча Лиги наций, поэтому у новичка будет шанс.