Малиновский и Аталанта: уйти нельзя остаться

В начале мая Руслану Малиновскому исполнилось 29 лет. У него остается год по действующему контракту с «Аталантой». Хавбеком активно интересуется «Милан», а в «Аталанте» он может стать одной из легенд клуба. И вполне возможно, что уже этим летом Руслану придется делать выбор по поводу того, как будет развиваться его карьера дальше.

Нынешний сезон, надо сказать откровенно, получился у Малиновского, как и у «Аталанты», не настолько крутым, как прошлый. В сезоне 2020/21 украинец заработал 8+12 очков по системе гол+пас, став лучшим ассистентом Серии А. Именно для полузащитника – это даже большее признание, чем голы. Потому что такова позиция на поле, что ты должен создавать партнерам, а не забивать самому.

Руслан стал одним из лидеров команды Джан Пьеро Гасперини. Уход из Бергамо Папу Гомеса пошел на пользу уроженцу Житомира. Освободилась вакансия лидера, которую Малиновский занял. Появилось ощущение класса и мастерства, приносившего результат. Украинец забивал и отдавал в матчах против аутсайдеров, середняков и грандов. Отлично себя чувствовал на уровне ЛЧ. Не было такого впечатления, что Руслан может играть только на фоне более слабых соперников или просто нацелен на ворота, чтобы забить. Он был одним из лучших игроков лучшей по игре команды Италии позапрошлого сезона. Такие вещи стоят очень дорого. У Украины не было такой футбольной славы со времен выступлений Шевченко за «Милан».



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Летом 2021 года Малиновский должен был идти на повышение. Появлялась информация, что за игроком следил «Интер». Но бывший тренер команды Антонио Конте не утвердил трансфер из-за тактических моментов использования Малиновского на поле. «Милану» просто отказали: не захотели усиливать конкурента. Если бы в это время на Малиновского пришел запрос из клуба АПЛ, то «Аталанта», вполне возможно, могла бы заработать 30-40 миллионов евро на продаже украинца.

Однако теоретическому трансферу помешала… сборная Украины. Суть в том, что Малиновский провел очень изнурительный прошлый сезон. У него были проблемы с грыжей. Операцию откладывали, потому что были свои задачи в чемпионате Италии и амбиции в ЛЧ. На Евро Руслан поехал нездоровым и полностью физически истощенным. Он просто не был готов к турниру. Его выступление только это подтвердило. Имея слабое выступление на Евро и операцию, ни о каком переходе речь не шла.



Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Здесь хочется встать на защиту Малиновского. Ему и Зинченко много досталось критики за турнир. Разумеется, это игроки не только из ведущих чемпионатов, но и ведущих клубов Европы. Поэтому и требования к ним и ожидания гораздо больше. Если бы Малиновскому сборная не была интересна и он бы жил только клубной жизнью, то он бы просто не поехал на Евро. Сделал бы операцию и был готов к старту подготовки к новому сезону. А так Руслан мучился в национальной команде, затем сделал операцию и пропустил почти всю подготовку к новому сезону из-за реабилитации. Понятно, что в первых матчах сезона от него не стоило ничего ждать. Малиновский реально хотел помочь национальной команде, а не думал о своих собственных интересах.

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Представьте себе, что Малиновский был бы в хороших физических кондициях, мог бы играть и тренироваться на полную? Если бы он проявил себя на Евро, то хорошее предложение не заставило бы себя долго ждать. Он летом уже стал бы игроком клуба АПЛ. Тем более, что сборная Украины дошла до четвертьфинала.

Здесь есть пример Романа Яремчука. Думаю, что фактор удачной игры за сборную на Евро был одним из главных при переходе в «Бенфику». Португальский гранд покупал за большие деньги не только звезду бельгийской лиги, но и основного форварда сборной Украины, забившего на Евро дважды.

Понятно, что сборная – это репутационные вещи. На больших турнирах игроки, показывающие себя, имеют шансы сделать хороший переход. Когда Малиновский стал лидером сборной Украины, это помогло не только национальной команде удачно выступить в квалификации к Евро, но самому футболисту совершить переезд в Серию A.

Однако это все пока предположения, а реалии таковы, что оставшийся год контракта с «Аталантой» дает Малиновскому возможность сменить клуб. «Аталанте» нужно тоже определяться с будущим украинца. Цена не может быть велика, если остался только год контракта. Здесь главное - не прогадать с выбором.

Мне кажется, что сейчас, в 29 лет, Малиновскому нужно рисковать. «Аталанта» Гасперини, конечно, не самый плохой вариант европейской карьеры, но есть ощущение, что Малиновский стремится к большему. Здесь очень важны становятся возможности потенциального покупателя. «Аталанта» – не та команда, которая может становиться сильнее во время межсезонья. Клуб не может похвастаться большими финансовыми возможностями. Поэтому «бергамаски» пытаются продавать своих игроков при соответствующем предложении. Каждый год рушатся определенные связи, выстроенные Гасперини, мешающие бороться за скудетто. Чемпионом в Италии становятся команды с опытом и надежной защитой. Ни первым, ни вторым «Аталанта» похвастаться не может.

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Да, Малиновскому и его семье удобно в Италии и Бергамо. Они чувствуют себя своими. Жена Роксана даже открыла свой магазин. Какой смысл сейчас что-то кардинально менять? Климат, условия быта в Италии и Англии очень разнятся, как и сам футбол.

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский против Кристофера Нкунку

Переход в Германию не выглядит логичным. Это не будет шагом вперед. Вряд ли Руслан будет интересен для «Баварии», «Боруссии» Дортмунд или «Лейпцига», а прочие варианты – шаг назад в плане карьеры. Испанский футбол – это совсем другой мир. Теоретически, Малиновский мог бы стать хорошим игроком для «Севильи» или «Валенсии». Но это не будет каким-то прорывом в карьере. Плюс-минус тот же уровень, что в «Аталанте».

Переход внутри Италии выглядит наиболее реальным и возможным. Трансфер в условную «Рому» или «Лацио» вряд ли даст толчок карьере украинца. Это примерно такой же уровень клуба, как и «Аталанта». У «Интера» есть Хакан Чалханоглу и Николо Барелла. Остается только «Милан», которому нужно усиливаться к ЛЧ и искать замену Франку Кесси. Опция с переездом Руслана в лагерь «россонери» выглядит наиболее реальной среди всех. «Аталанта» осталась без ЛЧ и, соответственно, нескольких десятков миллионов евро в бюджете. У Малиновского еще год контракта и ему уже 29 лет. Цена не может быть высокой для «Милана». Стефано Пиоли получает адаптированного и качественного игрока, который может усилить команду сразу. Все как будто довольны.

Другим возможным вариантом является продление контракта с «Аталантой». Гасперини нужен новый лидер, вокруг которого будут строить новую команду. Место лидера «бергамасков» вакантно. Малиновский может стать таким игроком на ближайшие 4-5 лет. Руслан освоился в команде. Стал уже одним из лидеров. Трансфермаркт оценивает его в наибольшую сумму в команде на уровне с Пашаличем и Демиралом – по 30 миллионов евро.

Малиновский многое значит для «Аталанты». Учитывая в первую очередь возраст, потенциальный переход не может быть очень денежным. Вряд ли «Аталанта» найдет сегодня игрока такого же уровня за 20-25 млн, которые теоретически стоит Руслан. На своем нынешнем уровне он может играть плюс-минус еще минимум 3-4 сезона.

Только «Аталанта» должна поднимать заработную плату Малиновскому в новом контракте. Ранее писали, что Руслан получает в Бергамо 1 млн. евро за сезон. Очевидно, Малиновский должен зарабатывать на уровне с лидерами команды. И в «Аталанте» это должны понимать. Или клуб должен продавать украинца, чтобы заработать на нем. Пока есть такая возможность.

Сергей ТИЩЕНКО