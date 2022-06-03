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  4. Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный финал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
03 июня 2022, 18:37 | Обновлено 03 июня 2022, 18:38
790
3

Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный финал Ролан Гаррос

Людмила и Алена проиграли соперницам из Франции

03 июня 2022, 18:37 | Обновлено 03 июня 2022, 18:38
790
3
Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный финал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила успешные выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проиграла француженкам Каролин Гарсии и Кристине Младенович.

Ролан Гаррос. Полуфинал парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Каролин Гарсия / Кристина Младенович – 6:2, 4:6, 2:6

Отметим, что Люда впервые в карьере дошла до полуфинала парного разряда на турнире Grand Slam.

Гарсия и Младенович в финале сразятся против американской пары Кори Гауфф – Джессика Пегула.

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Людмила Киченок Каролин Гарсия Алена Остапенко Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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Stanislav Matusevych
Француженки - це мегатопова пара відносно недавнього минулого. І коли вони знайшли свою гру, все стало зрозумілим. Результат цілком закономірний, гадаю, Гарсія/Младенович візьмуть свій домашній Шолом.
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+1
Олександр Радченко
После  второго сета надежд не было.Украинки и характер не совместимо.
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0
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