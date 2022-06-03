Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный финал Ролан Гаррос
Людмила и Алена проиграли соперницам из Франции
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила успешные выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проиграла француженкам Каролин Гарсии и Кристине Младенович.
Ролан Гаррос. Полуфинал парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Каролин Гарсия / Кристина Младенович – 6:2, 4:6, 2:6
Отметим, что Люда впервые в карьере дошла до полуфинала парного разряда на турнире Grand Slam.
Гарсия и Младенович в финале сразятся против американской пары Кори Гауфф – Джессика Пегула.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
США прояснили ситуацию с РСЗО
Поединок обслужит испанская бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом