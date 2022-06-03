Дания на выезде обыграла Францию, Австрия разгромила Хорватию

Сборная Франции в своем первом матче нового розыгрыша Лиги наций не сумела справиться с Данией и на своем поле проиграла 1:2.

На гол Бензема датчане ответили дублем Корнелиуса.

В другом поединке Хорватия неожиданно разгромно проиграла Австрии со счетом 0:3. Для австрийцев это дебютный матч нового тренера Ральфа Рангника.

Лига наций. Группа A1

Франция - Дания 1:2

Голы: Бензема, 51 - Корнелиус, 68, 88

Франция: Льорис, Конде (Диаби, 90), Варан (Салиба, 61), Л.Эрнандес, Т.Эрнандес, Коман (Клаусс, 90), Канте, Чуамени, Гризманн (Рабье, 78), Мбаппе (Нкунку, 46), Бензема

Дания: Шмайхель, Васс (Дамсгард, 60), Андерсен, Вестергард (Кристенсен, 60), Нельсон, Майле, Дилэйни (Йенсен, 85), Хойбьерг, Ольсен (Брейтуэйт, 84), Дальберг (Корнелиус, 60), Эриксен



Хорватия - Австрия 0:3

Голы: Арнаутович, 41, Грегоритш, 54, Забитцер, 57

Хорватия: Ивушич, Юранович, Калета-Цар, Понграчич, Соса (Баришич, 46), Пашалич (Влашич, 59), Брозович, Ковачич (Оршич, 71), Майер (Модрич, 59), Брекало, Крамарич (Будимир, 58)

Австрия: Линднер, Ляйнер (Триммель, 46), Дансо, Траунер, Вобер (Фредль, 77), Вейманн (Баумгартнер, 73), Забитцер, Шлагер, Ляймер, Арнаутович (Зивальд, 46), Онисиво (Грегоритш, 46)

1. Австрия - 3

2. Дания - 3

3. Франция - 0

4. Хорватия - 0