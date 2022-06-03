В пятницу, 3 июня, в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится матч первого тура Лиги наций УЕФА, в котором в рамках лиги A1 сыграют Франция и Дания. Стартовый свисток рефери Феликса Цвайера из Берлина (Германия) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Франция



Действующие чемпионы мира уверенно смотрят в сторону защиты титула сильнейшей сборной в мировом футболе уже этой зимой, однако вместе с тем должны будут отражать нападки конкурентов по Лиге наций УЕФА. Команда Дидье Дешама, в отличии от той же Бельгии, решила не разбазаривать великолепное поколение футболистов, взявшись выигрывать состязания на всех возможных фронтах. Да, титул чемпионов Европы прошлым летом вновь предательски выскользнул из рук «Les Bleus», однако совершенно нет сомнений в том, что они способны обеспечить себе полную гегемонию и в дальнейшем.

В какой-то степени французам повезло с группой, так как среди имен Австрии, Хорватии и Дании именно «синие» будут казаться несомненным фаворитом в борьбе за выход в финальный раунд. Тем более, что опыт противостояний с датчанами и хорватами для команды Дешама достаточно свеж – на пути к триумфу образца 2018 года они преодолели сопротивление именно этих двух команд. В последний раз Франция оступалась в уже такой далекой серии послематчевых пенальти на Евро-2020 против Швейцарии, а с учетом отсутствия проблем со стартовым составом не планирует наступать на те же самые грабли.

Дания



Команда Каспера Хьюлманда была восхитительна на том же европейском первенстве, добравшись до полуфинала, где проиграла Англии, однако в финальной части Лиги наций УЕФА участия не принимала, поэтому судить о форме «датского динамита» мы можем только по триумфальной квалификации на чемпионат мира в Катаре и паре контрольных поединков во время мартовского цикла. Возвращение в большую игру Кристиана Эриксена – этому событию были посвящены прошлые матчи Дании, однако теперь команде и ее лидеру предстоит куда более серьезное испытание.

В группе с явным фаворитом «алая гвардия» может играть в произвольном стиле, однако именно от успешности очных противостояний против Франции будет зависеть дальнейшая судьба каждой сборной. Календарь датчан в этом плане чуть более удобный, так как они могут присмотреться за игрой Хорватии и Австрии на безопасной дистанции, в то время как те будут играть исключительно на победный исход. Набрать очки в противостоянии против «Les Bleus» – задача для Дании непростая, но выполнимая, хотя и в последний раз это удавалось сделать еще на чемпионате мира в Южной Корее и Японии в 2002 году. Деннис Роммедаль и Йон Даль Томассон, если кто-то помнит таких исполнителей, тогда обеспечили большой успех своей стране.

Ориентировочные составы



Франция: Льорис – Л. Эрнандес, Варан, Кимпембе – Т. Эрнандес, Рабио, Канте, Динь – Гризманн – Мбаппе, Бензема.

Дания: Шмайхель – Мехле, Вестергор, Стригер-Ларсен, Кристенсен – Эриксен, Нергор, Хойбьерг – Поульсен, Дольберг, Сков Ольсен.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева откроют для себя групповой этап победой. Нашей ставкой будет позиция – Франция победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.80 по линии Parimatch.

3 июня, пятница