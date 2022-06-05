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Лига наций
Франция
03.06.2022, FT 1 : 2
Дания
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Лига наций
05 июня 2022, 00:08 | Обновлено 05 июня 2022, 00:27
147
0

Франция – Дания – 1:2. Сенсация в Париже. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций

05 июня 2022, 00:08 | Обновлено 05 июня 2022, 00:27
147
0
Франция – Дания – 1:2. Сенсация в Париже. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 3 июня, в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоялся матч первого тура Лиги наций, в котором играли Франция и Дания (1:2). Андреас Корнелиус забил дважды, выйдя на замену, и принес датчанам победу.

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций.

Лига наций A

1-й тур, 3 июня

21:45. Франция – Дания – 1:2

Голы: Бензема, 51 – Корнелиус, 68, 88.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Корнелиус (Дания).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Корнелиус (Дания).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Франция).
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Источник Sport.ua
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