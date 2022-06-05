Лига наций05 июня 2022, 00:08 | Обновлено 05 июня 2022, 00:27
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Франция – Дания – 1:2. Сенсация в Париже. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций
05 июня 2022, 00:08 | Обновлено 05 июня 2022, 00:27
147
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В пятницу, 3 июня, в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоялся матч первого тура Лиги наций, в котором играли Франция и Дания (1:2). Андреас Корнелиус забил дважды, выйдя на замену, и принес датчанам победу.
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций.
Лига наций A
1-й тур, 3 июня
21:45. Франция – Дания – 1:2
Голы: Бензема, 51 – Корнелиус, 68, 88.
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Корнелиус (Дания).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Корнелиус (Дания).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Франция).
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