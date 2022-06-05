Франция – Дания – 1:2. Сенсация в Париже. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 3 июня, в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоялся матч первого тура Лиги наций, в котором играли Франция и Дания (1:2). Андреас Корнелиус забил дважды, выйдя на замену, и принес датчанам победу.

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций.

Лига наций A

1-й тур, 3 июня

21:45. Франция – Дания – 1:2

Голы: Бензема, 51 – Корнелиус, 68, 88.