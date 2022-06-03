В пятницу, 3 июня, в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится матч первого тура Лиги наций, в котором сыграют Франция и Дания.

Стартовый свисток рефери Феликса Цвайера из Берлина (Германия) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Франция – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 2.