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Лига наций
Франция
49 0 : 0
Дания
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Лига наций
03 июня 2022, 21:50 | Обновлено 03 июня 2022, 21:54
1432
0

Франция – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 июня в 21:45 поединок 1-го тура Лиги наций

03 июня 2022, 21:50 | Обновлено 03 июня 2022, 21:54
1432
0
Франция – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 3 июня, в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится матч первого тура Лиги наций, в котором сыграют Франция и Дания.

Стартовый свисток рефери Феликса Цвайера из Берлина (Германия) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Франция – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 2.

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Источник Sport.ua
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