Лига наций03 июня 2022, 21:50 | Обновлено 03 июня 2022, 21:54
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Франция – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 июня в 21:45 поединок 1-го тура Лиги наций
03 июня 2022, 21:50 | Обновлено 03 июня 2022, 21:54
1432
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В пятницу, 3 июня, в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится матч первого тура Лиги наций, в котором сыграют Франция и Дания.
Стартовый свисток рефери Феликса Цвайера из Берлина (Германия) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Франция – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 2.
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