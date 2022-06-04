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Лига наций
Франция
03.06.2022, FT 1 : 2
Дания
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Лига наций
04 июня 2022, 06:20 | Обновлено 04 июня 2022, 07:12
913
1

Французский тренер пояснил, почему команда проиграла датчанам

Андреас Корнелиус забил дважды, выйдя на замену, и принес датчанам победу

04 июня 2022, 06:20 | Обновлено 04 июня 2022, 07:12
913
1
Французский тренер пояснил, почему команда проиграла датчанам
УЕФА

В пятницу, 3 июня, в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоялся матч первого тура Лиги наций, в котором играли Франция и Дания (1:2). Андреас Корнелиус забил дважды, выйдя на замену, и принес датчанам победу.

Помощник главного тренера сборной Франции Ги Стефан:

«Мы знали, что у датчан хорошая, очень организованная команда. Гол Канте мог все изменить, забей он. Это был матч двух хороших команд. Местами все складывалось неплохо, но порой все шло не так хорошо. Нам есть над чем работать на тренировках».

Капитан сборной Франции Уго Льорис:

«Конечно, мы разочарованы этим поражением. Нужно сделать выводы из этого матча. Эта неудача прервала нашу успешную серию. Нам нужно собраться и вновь почувствовать победный вкус».

Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор:

«Просто невероятно, что мы отыгрались против одной из лучших сборных в мире и победили. Тем более на выезде. Было приятно видеть ребят вместе. Было здорово играть с Эриксеном, и я надеюсь, что мы будем чаще играть вместе».

Нападающий сборной Дании Андреас Корнелиус:

«Все сложилось лучше, чем мы ожидали. Мы фантастически сыграли здесь, перед 80 тысячами болельщиков, и победили лучшую команду в мире. У нас сильная команда с хорошими игроками на всех позициях. У нас маленькая страна, но мы можем конкурировать с лучшими».

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд:

«Мы очень рады и гордимся этим фантастическим матчем в Париже. Мое почтение игрокам. Люди в Дании будут отмечать эту победу на улицах. Мы рады делать наших соотечественников счастливыми. Это большая победа. Мы долго готовились к этому матчу. Хотели доминировать в средней линии и не давать французам пространства за нашими спинами. Нам пришлось поменять систему игры, и очень здорово, что игроки смогли перестроиться».

 

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Источник УЕФА
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sand
І де тут пояснення?
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