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  4. У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
Ролан Гаррос
04 июня 2022, 04:25 | Обновлено 04 июня 2022, 05:09
233
0

У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке

Девушка попробовала привлечь внимание к проблемам климата

04 июня 2022, 04:25 | Обновлено 04 июня 2022, 05:09
233
0
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
Getty Images/Global Images Ukraine

Девушка, которая выбежала на корт во время полуфинала Ролан Гаррос, рассказала о смысле своей акции протеста. Она приковала себя к сетке за шею, что привело к временной остановке матча между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем.

На футболке активистки была надпись: «У нас осталось 1028 дней». Активистская организация Derniere Renovacion сообщила, что девушку зовут Ализе, ей 22 года. Как оказалось, таким образом она хотела привлечь внимание к проблемам изменения климата.

Организация цитирует Ализе: «Мы живем в 2022 году, время принять реальноcть. Мир, в который наc загоняют политики – это мир, в котором Ролан Гарроc больше не cможет cущеcтвовать. Cегодня я вышла на корт, потому что больше не могу риcковать и ничего не делать перед лицом климатичеcкого кризиcа».

Поясняется, что у мира осталось 1028 дней, чтобы определить свою судьбу и избежать климатической катастрофы. Обратный отсчет активисты запустили 28 марта 2022 года. Они уверены, что Франция и ее экология понесут необратимый ущерб, если ничего не предпринять в ближайшие 3 года.

В полуфинале Каспер Рууд одержал победу над Марином Чиличем в четырех сетах и в финале Ролан Гаррос 2022 сыграет против испанца Рафаэля Надаля.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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