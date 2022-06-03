Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Чемпионат мира
03 июня 2022, 18:20 | Обновлено 03 июня 2022, 18:30
2570
3

Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина

Поединок обслужит испанская бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом

03 июня 2022, 18:20 | Обновлено 03 июня 2022, 18:30
2570
3
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Матеу Лаос

УЕФА назначил арбитров на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина. Поединок обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Лайнсмены - Рау Норберт Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Четвертый рефери – Карлос Дель Серро Гранде.

Арбитр VAR – Хуан Мартинес Мунуэра. Ассистент арбитра системы VAR – Рикардо Де Бургос Бенгоечеа. Судейский наблюдатель – Паскаль Пьер Гарибиан (Франция). Делегат УЕФА - Янис Мажейкис (Латвия).

Лаос уже обслуживал один важный матч Украины в этом отборе – в ноябре прошлого года на выезде против Боснии и Герцеговины.

По теме:
Источник: УАФ не ищет замену для Петракова в сборной Украины
Александр КАРАВАЕВ: «ВСУ придают нам сил и мотивации»
Уэльс – Украина. Текстовая трансляция матча
Антонио Матеу Лаос сборная Украины по футболу сборная Уэльса по футболу Уэльс - Украина УЕФА ЧМ-2022 по футболу арбитры
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла не подпишет новый контракт с Максимовым
Футбол | 03 июня 2022, 18:44 2
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла не подпишет новый контракт с Максимовым
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла не подпишет новый контракт с Максимовым

Стороны не будут продолжать сотрудничество

АРЕСТОВИЧ: «Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке»
Война | 03 июня 2022, 04:22 4
АРЕСТОВИЧ: «Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке»
АРЕСТОВИЧ: «Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке»

Советник главы Офиса Президента – о ситуации в Северодонецке

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»
Футбол | 02.06.2022, 20:32
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»
Без Максимова и легионеров. Какой вектор развития выберет Ворскла?
Футбол | 03.06.2022, 14:23
Без Максимова и легионеров. Какой вектор развития выберет Ворскла?
Без Максимова и легионеров. Какой вектор развития выберет Ворскла?
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
Футбол | 02.06.2022, 20:08
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
Новини партнерів
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andre Chil
Непоганий варіант, досвіду бочка, і малий вагон, на фанатів не має реагувати, але мурахи, ще ті в голові, полюбляє бути зіркою на полі
Ответить
+1
VikyKrasotulechka90
Очень хочу видеть Бейла на ЧМ. Это его мечта!Будем надеяться Уэльс победит
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
02.06.2022, 16:11 4
Бокс
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
02.06.2022, 09:26 2
Футбол
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
02.06.2022, 00:23 2
Футбол
Красивая история: собрали деньги на Байрактар, а Турция его подарила
Красивая история: собрали деньги на Байрактар, а Турция его подарила
02.06.2022, 17:11 3
Война
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
02.06.2022, 00:45 14
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
03.06.2022, 11:19 6
Футбол
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
02.06.2022, 05:25 1
Футбол
Посол США: Украина сама решит, на какое расстояние стрелять из HIMARS
Посол США: Украина сама решит, на какое расстояние стрелять из HIMARS
03.06.2022, 04:35 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем