Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Поединок обслужит испанская бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом
УЕФА назначил арбитров на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина. Поединок обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.
Лайнсмены - Рау Норберт Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Четвертый рефери – Карлос Дель Серро Гранде.
Арбитр VAR – Хуан Мартинес Мунуэра. Ассистент арбитра системы VAR – Рикардо Де Бургос Бенгоечеа. Судейский наблюдатель – Паскаль Пьер Гарибиан (Франция). Делегат УЕФА - Янис Мажейкис (Латвия).
Лаос уже обслуживал один важный матч Украины в этом отборе – в ноябре прошлого года на выезде против Боснии и Герцеговины.
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