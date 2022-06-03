Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина

УЕФА назначил арбитров на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина. Поединок обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Лайнсмены - Рау Норберт Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Четвертый рефери – Карлос Дель Серро Гранде.

Арбитр VAR – Хуан Мартинес Мунуэра. Ассистент арбитра системы VAR – Рикардо Де Бургос Бенгоечеа. Судейский наблюдатель – Паскаль Пьер Гарибиан (Франция). Делегат УЕФА - Янис Мажейкис (Латвия).

Лаос уже обслуживал один важный матч Украины в этом отборе – в ноябре прошлого года на выезде против Боснии и Герцеговины.