Матч Босния и Герцеговина – Украина обслужат испанские арбитры

На отборочном матче ЧМ-2022 Босния и Герцеговина - Украина, который состоится 16 ноября в Зенице на стадионе «Билино Поле», будет работать испанская судейская бригада во главе с Антонио Мигелем Матео Лаосом.

На линиях ему помогут Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертый арбитр – Хосе Луис Мунуэра Монтеро. Арбитр ВАР – Рикардо де Бургос Бенгоечеа. Ассистент арбитра ВАР – Гильермо Куадра Фернандес. Судейский наблюдатель – Йорн Вест Ларсен (Дания). Делегат УЕФА - Раденко Миятович (Словения).

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что перед игрой с Боснией Петраков сводил футболистов в церковь.