Матч Босния и Герцеговина – Украина обслужат испанские арбитры

На отборочном матче ЧМ-2022 Босния и Герцеговина - Украина, который состоится 16 ноября в Зенице на стадионе «Билино Поле», будет работать испанская судейская бригада во главе с Антонио Мигелем Матео Лаосом.
На линиях ему помогут Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертый арбитр – Хосе Луис Мунуэра Монтеро. Арбитр ВАР – Рикардо де Бургос Бенгоечеа. Ассистент арбитра ВАР – Гильермо Куадра Фернандес. Судейский наблюдатель – Йорн Вест Ларсен (Дания). Делегат УЕФА - Раденко Миятович (Словения).
Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что перед игрой с Боснией Петраков сводил футболистов в церковь.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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