Перед игрой с Боснией Петраков сводил футболистов в церковь

Сборная Украины попросила у священников благословения

  • 14.11.2021 13:48
  • 1283 просмотра
  • 17 комментариев
Перед игрой с Боснией Петраков сводил футболистов в церковь
© УАФ. Александр Петраков

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу квалификационного турнира ЧМ-2022. 16 ноября команда сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.

Как сообщает пресс-служба УАФ, главный тренер сборной Украины Александр Петраков повез команду в Михайловский Золотоверхий собор.

Уже в 18:00 сборная Украины вылетит в Сараево, где состоится матч с Боснией.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    1927FCDK1927
    1927FCDK1927, 14.11.2021 14:13
    +2
    З Богом! Вперед, Україна!
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    PFCLviv
    PFCLviv, 14.11.2021 14:10
    +2
    Не бачу в цьому нічого поганого, навпаки молодці! З Богом !
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    turist86
    turist86, 14.11.2021 13:57
    +2
    https://www.youtube.com/watch?v=5qkBr2UKSQE М.Кополовець - Перед каждою ігрою
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    bullyUA
    bullyUA, 14.11.2021 13:56
    +2
    DK1961, 14.11.2021 13:54
    Финны не православные
    У финнов две официальные религии - лютеранство и православие.
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    alex55
    online
    alex55, 14.11.2021 13:54
    +2
    Да уж, осталось только на Бога надеяться.
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    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 13:52
    +2
    с божьей помощью победим
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    sRUssia
    online
    sRUssia, 14.11.2021 13:54
    +1
    kortizol, 14.11.2021 13:53
    а если тренер финнов тоже отвёл сборную в церковь, кого бог выберет?
    Всевишній - наших, Одін - фінів .....
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    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 14.11.2021 14:18
    0
    За французов и Дешама тоже молились
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 14.11.2021 14:18
    0
    Украина
    Ссылка
    samird
    samird, 14.11.2021 14:15
    -1
    Хорошо бы ещё: в пагоду, в мечеть, в синагогу, к шаману и к бабке - для верности. Но с такой реализацией нет никакой уверенности, что и это поможет. Возможно надо к хирургу - удалить некие мешающие части тела.
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    rugby1970
    rugby1970, 14.11.2021 14:14
    -1
    Этих зажранных, безголовых и бесталанных клоунов - в первый класс бы отвести! Надеюсь, счет на табло будет самым лучшим диагнозом! Впрочем, иногда и буратинам безмозглым везет
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 14.11.2021 13:57
    -2
    Лучше бы к папе Карло... Подровнять дрова
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    DK1961
    online
    DK1961, 14.11.2021 13:54
    -2
    kortizol, 14.11.2021 13:53
    а если тренер финнов тоже отвёл сборную в церковь, кого бог выберет?
    Финны не православные
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 14.11.2021 13:54
    -6
    Если и это не поможет, то что?
    Босняки тоже могут в церковь сходить.
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 13:53
    -7
    а если тренер финнов тоже отвёл сборную в церковь, кого бог выберет?
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 13:51
    -8
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 13:54
    -11
    вы там пожалуйтесь богу активно что мы бедные украинцы, у нас война с Россией, нам выход на ЧМ нужнее чем финнам
    Ссылка
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