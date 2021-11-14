Перед игрой с Боснией Петраков сводил футболистов в церковь

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу квалификационного турнира ЧМ-2022. 16 ноября команда сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.

Как сообщает пресс-служба УАФ, главный тренер сборной Украины Александр Петраков повез команду в Михайловский Золотоверхий собор.

Уже в 18:00 сборная Украины вылетит в Сараево, где состоится матч с Боснией.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.