Перед игрой с Боснией Петраков сводил футболистов в церковь

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу квалификационного турнира ЧМ-2022. 16 ноября команда сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.
Как сообщает пресс-служба УАФ, главный тренер сборной Украины Александр Петраков повез команду в Михайловский Золотоверхий собор.
Уже в 18:00 сборная Украины вылетит в Сараево, где состоится матч с Боснией.
Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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