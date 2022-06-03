Нидерланды разгромили Бельгию на старте Лиги наций
Сборная Нидерландов не проигрывает 10 кряду матчей
Сборная Нидерландов в своем первом матче нового розыгрыша Лиги наций неожиданно легко разгромила Бельгию со счетом 4:1.
Для команды это 10-й кряду матч без поражений.
Ранее в этой группе Польша обыграла Уэльс.
Лига наций. Группа A4
Бельгия - Нидерланды 1:4
Голы: Батшуайи, 90+3 - Бергвен, 40, Депай, 51, 66, Дюмфрис, 62
Бельгия: Миньоле, Альдервейрельд, Мунье (Карраско, 67), Бойата, Вертонген, Кастань, Ванакен (Онана, 46), Витсель (Батшуайи, 67), Де Брюйне, Лукаку (Троссар, 27), Э.Азар (Мертенс, 46)
Нидерланды: Силессен, Дюмфрис, Тимбер, ван Дейк, Аке (Де Лихт, 74), Блинд, Клаасен, Ф.де Йонг, Бергейс (Коопмайнерс, 83), Депай, Бергвен
1. Нидерланды - 3
2. Польша - 3
3. Уэльс - 0
4. Бельгия - 0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В настоящий момент Майкон на правах аренды выступает за «Коринтианс»
Поддержка на стороне Украины