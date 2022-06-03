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Лига наций
Бельгия
03.06.2022, FT 1 : 4
Нидерланды
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Лига наций
03 июня 2022, 23:45 |
260
0

Нидерланды разгромили Бельгию на старте Лиги наций

Сборная Нидерландов не проигрывает 10 кряду матчей

03 июня 2022, 23:45 |
260
0
Нидерланды разгромили Бельгию на старте Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов в своем первом матче нового розыгрыша Лиги наций неожиданно легко разгромила Бельгию со счетом 4:1.

Для команды это 10-й кряду матч без поражений.

Ранее в этой группе Польша обыграла Уэльс.

Лига наций. Группа A4

Бельгия - Нидерланды 1:4
Голы: Батшуайи, 90+3 - Бергвен, 40, Депай, 51, 66, Дюмфрис, 62

Бельгия: Миньоле, Альдервейрельд, Мунье (Карраско, 67), Бойата, Вертонген, Кастань, Ванакен (Онана, 46), Витсель (Батшуайи, 67), Де Брюйне, Лукаку (Троссар, 27), Э.Азар (Мертенс, 46)

Нидерланды: Силессен, Дюмфрис, Тимбер, ван Дейк, Аке (Де Лихт, 74), Блинд, Клаасен, Ф.де Йонг, Бергейс (Коопмайнерс, 83), Депай, Бергвен

1. Нидерланды - 3
2. Польша - 3
3. Уэльс - 0
4. Бельгия - 0

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Источник Sport.ua
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