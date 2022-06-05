Бельгия – Нидерланды – 1:4. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча

В матче 1-го тура Лиги наций Нидерланды на выезде обыграли Бельгию (4:1), причем впервые с 1997 года. Дубль Мемфиса Депая помог сборной Нидерландов одержать победу на старте турнира.

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций.

Лига наций A

1-й тур, 3 июня

21:45. Бельгия – Нидерланды – 1:4

Голы: Батшуайи, 90+3 – Бергвейн, 40, Депай, 51, 66, Дюмфрис, 62.