Лига наций
03.06.2022, FT 1 : 4
Лига наций05 июня 2022, 00:20 | Обновлено 05 июня 2022, 00:27
49
0
Бельгия – Нидерланды – 1:4. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций
05 июня 2022, 00:20 | Обновлено 05 июня 2022, 00:27
49
0
В матче 1-го тура Лиги наций Нидерланды на выезде обыграли Бельгию (4:1), причем впервые с 1997 года. Дубль Мемфиса Депая помог сборной Нидерландов одержать победу на старте турнира.
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций.
Лига наций A
1-й тур, 3 июня
21:45. Бельгия – Нидерланды – 1:4
Голы: Батшуайи, 90+3 – Бергвейн, 40, Депай, 51, 66, Дюмфрис, 62.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Нидерланды).
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