Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия – Нидерланды – 1:4. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Бельгия
03.06.2022, FT 1 : 4
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
05 июня 2022, 00:20 | Обновлено 05 июня 2022, 00:27
49
0

Бельгия – Нидерланды – 1:4. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций

05 июня 2022, 00:20 | Обновлено 05 июня 2022, 00:27
49
0
Бельгия – Нидерланды – 1:4. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Лиги наций Нидерланды на выезде обыграли Бельгию (4:1), причем впервые с 1997 года. Дубль Мемфиса Депая помог сборной Нидерландов одержать победу на старте турнира.

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций.

Лига наций A

1-й тур, 3 июня

21:45. Бельгия – Нидерланды – 1:4

Голы: Батшуайи, 90+3 – Бергвейн, 40, Депай, 51, 66, Дюмфрис, 62.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Нидерланды).
По теме:
Хорватия – Австрия – 0:3. Яркий дебют Рангника. Видео голов и обзор матча
Сербия – Словения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Франция – Дания – 1:2. Сенсация в Париже. Видео голов и обзор матча
сборная Бельгии по футболу Лига наций сборная Нидерландов по футболу Бельгия - Нидерланды видео голов и обзор Мемфис Депай
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь сборной Украины стал чемпионом Хорватии
Футбол | 04 июня 2022, 16:55 0
Вратарь сборной Украины стал чемпионом Хорватии
Вратарь сборной Украины стал чемпионом Хорватии

Украинец Давид Фесюк выиграл чемпионат Хорватии среди 19-летних

Малиновский и Аталанта: уйти нельзя остаться
Футбол | 04 июня 2022, 07:15 2
Малиновский и Аталанта: уйти нельзя остаться
Малиновский и Аталанта: уйти нельзя остаться

Обозреватель Sport.ua – о будущем Руслана Малиновского в «Аталанте»

Ига СВЁНТЕК: «Не теряю надежду и буду поддерживать украинцев»
Теннис | 04.06.2022, 18:21
Ига СВЁНТЕК: «Не теряю надежду и буду поддерживать украинцев»
Ига СВЁНТЕК: «Не теряю надежду и буду поддерживать украинцев»
ВИДЕО. КАРАВАЕВ – о семье и друзьях в оккупированном Херсоне
Футбол | 04.06.2022, 20:58
ВИДЕО. КАРАВАЕВ – о семье и друзьях в оккупированном Херсоне
ВИДЕО. КАРАВАЕВ – о семье и друзьях в оккупированном Херсоне
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
Теннис | 04.06.2022, 04:50
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
03.06.2022, 19:37 9
Теннис
Шахтер назвал Лиону цену выкупа контракта Тете
Шахтер назвал Лиону цену выкупа контракта Тете
03.06.2022, 16:21
Футбол
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
03.06.2022, 18:20 8
Футбол
Бренд Parimatch уходит из Беларуси и передает бизнес локальной команде
Бренд Parimatch уходит из Беларуси и передает бизнес локальной команде
03.06.2022, 12:20
Другие виды
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
03.06.2022, 11:19 8
Футбол
Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21
Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21
03.06.2022, 00:17 2
Футбол
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с подводной лодки рашистов
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с подводной лодки рашистов
04.06.2022, 05:19
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем