В пятницу, 3 июня, в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором сборная Бельгия примет национальную команду Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.



Бельгия

Сборная из страны с населением в 11.5 миллионов продолжительное время находится в элите мирового футбола. Бельгийцы ходят среди фаворитов всех международных турниров в последние лет восемь, но выше третьего места на чемпионате мира пока что подняться не удалось.

Поколение у бельгийцев в самом деле фантастическое, подбор футболистов на каждую позицию впечатляющий. На ЧМ-2022 «красные дьяволы» вышли без проблем, легко выиграв группу, где среди конкурентов были Уэльс и Чехия. В восьми матчах было завоевано 20 очков, разница мячей составила 25:6. Тренирует сборную Бельгии известный испанский специалист Роберто Мартинес, который во главе команды с 2016 года.

В предстоящем матче по причине травм не смогут сыграть Тибо Куртуа и Джейсон Денайер. Как выяснилось, вратарь «Реала» играл финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» с повреждением, что не помешало ему стать настоящим героем своего клуба.

Нидерланды

Вряд ли кто-то будет спорить, что сборная Нидерландов - самая непредсказуемая топ-команда в мире. Ее постоянно штормит, результаты могут быть кардинально противоположными. «Оранжевые» очень тяжело переживали смену поколений после чемпионата мира 2014, дважды подряд не пройдя квалификацию на большие международные турниры. На прошлом чемпионате Европы Нидерланды после групповой стадии считались одними из фаворитов, но неожиданно проиграли чехам.

Отбор на ЧМ-2022 бый пройдет успешно. Турция, Норвегия и Черногория пытались помешать, но сил не хватило. В сентябре прошлого года парни Луи Ван Гала, который прошлым летов в третий раз возглавил главную команду страны, последовательно обыграли в домашних стенах черногорцев и турков с общим счетом 10:1. В апреле Футбольный союз Нидерландов подписал контракт с Рональдом Куманом, который возглавит команду уже после чемпионата мира в Катаре. Ван Гал сейчас борется с раком, поэтому в этом нет ничего удивительного.

Кадровых потерь у Нидерландов нет, игра ожидается открытой и богатой на забитые мячи. Тем более это Лига наций, в таком турнире можно позволить себе чуть больше экспериментов. Команды имеют более ста лет истории личных встреч, пока что бельгийцы уступают 41-55 по количеству побед, также была зафиксирована 31 ничья. Нидерланды в последний раз побеждали в 1997 году, с тех пор дважды проиграли, еще четыре матч победителя не выявили.

Также в этой группе находятся команды Польши и Уэльса, в первой встрече поляки добыли победу. Отметим, что по завершении сезона Лиги наций лучшая команда из квартета проходит в плей-офф, последняя – опускается в лигу рангом ниже.

Ориентировочные составы

Бельгия: Кастельс, Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витсель, Феррейра-Караско, Азар, Де Брюйне, Лукаку.

Нидерланды: Флеккен, Де Лигт, Ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Бергейс, Копмейнерс, Де Йонг, Блинд, Вегхорст, Депай.

3 июня, пятница