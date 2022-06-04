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Бельгия
03.06.2022, FT 1 : 4
Нидерланды
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Лига наций
04 июня 2022, 06:57 | Обновлено 04 июня 2022, 07:12
719
0

Реакция на тревожный звонок. Нидерланды обыграли Бельгию впервые с 1997-го

Дубль Мемфиса Депая помог сборной Нидерландов выиграть на старте турнира

04 июня 2022, 06:57 | Обновлено 04 июня 2022, 07:12
719
0
Реакция на тревожный звонок. Нидерланды обыграли Бельгию впервые с 1997-го
УЕФА. Роберто Мартинес

В матче 1-го тура Лиги наций Нидерланды на выезде обыграли Бельгию (4:1), причем впервые с 1997 года. Дубль Мемфиса Депая помог сборной Нидерландов одержать победу на старте турнира.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес:

«Это был необходимый тревожный звонок для всех. Мы знаем, что у нас много работы. Мне придется снова пересмотреть состав и принять решения. Я уже не первый год работаю в этой команде. Мне нужно убедиться, что я не ошибаюсь, думая, что знаю некоторых игроков и они автоматически будут готовы к чемпионату мира».

Главный тренер сборной Нидерландов Луис ван Гал:

«Если каждый делает то, что должен делать, то на каждой позиции на поле у нас появляется дополнительный игрок. Многое зависит и от соперника – каждая команда играет по-своему. Я приспособился в том числе и к Бельгии. Я адаптировал среднюю линию под нее, и сегодня это принесло нам победу».

Нападающий сборной Бельгии Леандро Троссард:

«В некоторых аспектах мы неплохо себя показали, но если говорить в целом, то нам не оставили ни шанса. Мы предоставили им слишком много свободного пространства. Когда получали мяч, сразу же его теряли. Нидерланды показали, что являются сильной командой, способной ужалить кого угодно. Я удивился, что именно мне выпала честь заменить Ромелу Лукаку. Это показывает, что тренер Мартинес доверяет мне. Жаль, что в конечном счете мы проиграли».

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд:

«Сегодня нам понадобилось время, чтобы войти в игру. Но как только мы сделали это, инициатива перешла к нам и мы стали полностью контролировать ход матча».

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Источник УЕФА
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