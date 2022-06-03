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Лига наций
Бельгия
перерыв 0 : 1
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
03 июня 2022, 21:40 | Обновлено 03 июня 2022, 21:55
1034
0

Бельгия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 июня в 21:45 поединок 1-го тура Лиги наций

03 июня 2022, 21:40 | Обновлено 03 июня 2022, 21:55
1034
0
Бельгия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 3 июня, в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором сборная Бельгия примет команду Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Бельгия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 1.

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События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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