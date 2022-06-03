В пятницу, 3 июня, в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором сборная Бельгия примет команду Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Бельгия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 1.