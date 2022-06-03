Лига наций
перерыв 0 : 1
Лига наций03 июня 2022, 21:40 | Обновлено 03 июня 2022, 21:55
1034
0
Бельгия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 июня в 21:45 поединок 1-го тура Лиги наций
03 июня 2022, 21:40 | Обновлено 03 июня 2022, 21:55
1034
0
В пятницу, 3 июня, в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором сборная Бельгия примет команду Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Бельгия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 1.
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Нидерланды).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 июня 2022, 20:15 3
Поддержка на стороне Украины
Футбол | 03 июня 2022, 16:21 0
«Ткачи» хотят сохранить бразильца в своем составе
Война | 03.06.2022, 12:06
Футбол | 03.06.2022, 12:25
Футбол | 03.06.2022, 19:45
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.06.2022, 13:25 23
02.06.2022, 00:45 14
01.06.2022, 17:21 2
02.06.2022, 20:08 1
02.06.2022, 17:11 3
02.06.2022, 16:11 4
02.06.2022, 00:55 7
03.06.2022, 04:35 1