ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла не подпишет новый контракт с Максимовым

31 мая «Ворскла» официально сообщила о том, что контракт главного тренера команды Юрия Максимова истек. Сегодня полтавский клуб заявил, что нового соглашения между сторонами не будет.

«Мы прекрасно помним, при каких сложных турнирных обстоятельствах Юрий Вильевич возглавил команду. Очень ценим его человеческие и профессиональные качества. Благодарны за неоценимый, переданный команде опыт, который обязательно пригодится нам в дальнейшем», - заявил вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак.

Свой уход прокомментировал и сам Максимов:

«Когда я принял команду, шедшую на последнем месте, то первое, что сказал, ниже нам падать некуда. Подняли ребят в психологическом плане, а дальше решили задачу-минимум. О наших дальнейших успехах в работе с командой вы все знаете.

Были достижения, были просчеты – все как всегда в футболе. В «Ворскле» созданы отличные условия для тренировки и развития. Хочу поблагодарить руководство клуба за соблюдение условий контракта. Футболистам – отдельное спасибо и низкий поклон. Бесспорно, буду болеть за «Ворсклу» и дальше».