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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла не подпишет новый контракт с Максимовым
Чемпионат мира
03 июня 2022, 18:44 | Обновлено 03 июня 2022, 19:05
812
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла не подпишет новый контракт с Максимовым

Стороны не будут продолжать сотрудничество

03 июня 2022, 18:44 | Обновлено 03 июня 2022, 19:05
812
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла не подпишет новый контракт с Максимовым
ФК Ворскла. Юрий Максимов

31 мая «Ворскла» официально сообщила о том, что контракт главного тренера команды Юрия Максимова истек. Сегодня полтавский клуб заявил, что нового соглашения между сторонами не будет.

«Мы прекрасно помним, при каких сложных турнирных обстоятельствах Юрий Вильевич возглавил команду. Очень ценим его человеческие и профессиональные качества. Благодарны за неоценимый, переданный команде опыт, который обязательно пригодится нам в дальнейшем», - заявил вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак.

Свой уход прокомментировал и сам Максимов:

«Когда я принял команду, шедшую на последнем месте, то первое, что сказал, ниже нам падать некуда. Подняли ребят в психологическом плане, а дальше решили задачу-минимум. О наших дальнейших успехах в работе с командой вы все знаете.

Были достижения, были просчеты – все как всегда в футболе. В «Ворскле» созданы отличные условия для тренировки и развития. Хочу поблагодарить руководство клуба за соблюдение условий контракта. Футболистам – отдельное спасибо и низкий поклон. Бесспорно, буду болеть за «Ворсклу» и дальше».

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Источник ФК Ворскла
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Комментарии 2
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BekXan
Нічого дивного керівництво Ворскли завжди були ідіотами с ідіотичними рішеннями.А в нинішній ситуації це просто болячка кукухи Лисака.Прийде умовний якийсь Вася який завалить знову Ворсклу на останне місце і потім знову будуть шукати аля Максимова.Нічого в Ворсклі не міняється не роблять висновки .Не в міють в Ворсклі тримати планку стабільно середини до призових місць.Треба завжди впасти потім призове місце і знову впасти.С таким керівництвом традицію продовжать.
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Макс Максов
Дивно і несподівано!
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