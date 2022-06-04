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  4. ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
Чемпионат мира
04 июня 2022, 04:00 | Обновлено 04 июня 2022, 05:34
1571
0

ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок

Даниил Игнатенко впервые присоединился к сине-желтой команде

04 июня 2022, 04:00 | Обновлено 04 июня 2022, 05:34
1571
0
ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
УАФ

В пятницу, 3 июня, сборная Украины провела вечернюю тренировку. Как и накануне, он состоялся на газоне Дома спорта футбольного клуба «Кардифф Сити».

Подводя команду к основной части игрового занятия, тренер по физподготовке Вячеслав Руженцев предложил упражнения, в которых игрокам необходимо было максимально быстро отдавать передачи на небольшом пространстве. После этого сборники перешли к важнейшему – отработке тактической модели, выбранной тренерским штабом на матч с Уэльсом. В игровых сериях приняли участие все 22 полевых игрока и 4 вратаря, присутствующих в лагере сборной.

А вечером в составе национальной команды стало на одного исполнителя больше. По возвращении из тренировки ребят в лобби отеля St. David's ожидал Даниил Игнатенко, получивший дебютный в карьере вызов в национальную команду и только что приехавший из аэропорта. Наставник сине-желтых Александр Петраков дозвал игрока французского «Бордо», хорошо зарекомендовавшего себя во французском чемпионате и получившего британскую визу.

Конечно, сразу же претендовать на попадание в обойму участников ближайшего финала плей-офф ЧМ-2022 25-летнему Игнатенко будет непросто, но, кроме игры с Уэльсом, у украинцев в июне есть еще три матча Лиги наций, поэтому шанс проявить себя и побороться за место в составе у Даниила будет. Сборники очень тепло встретили новичка – дружескими объятиями и словами поддержки.

4 июня, в преддверии решающего матча, национальная команда проведет официальную тренировку на поле стадиона «Кардифф Сити», где и состоится игра 5 июня. Начало тренировки – в 19:00 по Киеву. Через полчаса перед этим главный тренер сборной Украины Александр Петраков и игрок Александр Караваев пообщаются с представителями масс-медиа в конференц-зале арены.

ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок

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Источник Украинская ассоциация футбола
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