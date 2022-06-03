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  4. Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Ролан Гаррос
03 июня 2022, 19:37 |
1212
4

Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева

Немецкий теннисист получил травму в конце второго сета

03 июня 2022, 19:37 |
1212
4
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Getty Images/Global Images Ukraine

Рафаэль Надаль стал первым финалистом Ролан Гаррос-2022 в мужском одиночном разряде.

Развязка матча получилась очень драматичной. Под конец второго сета соперник Надаля, Александр Зверев, неудачно наступил на ногу и получил травму, из-за которой не смог продолжить матч.

Стоит отметить, что матч был очень равным и напряженным. К моменту остановки матча теннисисты провели на корте 3 часа и 7 минут, и при этом даже не успели доиграть второй сет.

1/2 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 5) – Александр Зверев (Германия, 3) – 7:6 (8), 6:6, отказ Зверева

В финале соперником Надаля станет победитель матча Каспер Рууд – Марин Чилич.

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Источник Sport.ua
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Мосій Шило
Рафа,браво!!!! Ты великий мастер и чемпион!
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Максим Котов
Надаль бы все равно его закрыл, после суперактивного первого сета Саша наелся. Очень жаль, что такую травму получил. А Рафе надо брать 14 РГ и уже отдыхать, пожить для себя)
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Spectra
Мог выиграть первый шлем(если бы реализовал свое преимущества), вместо этого пропустить большую часть сезона... Жаль когда такой матч, и так заканчивается...
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