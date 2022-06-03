Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева

Рафаэль Надаль стал первым финалистом Ролан Гаррос-2022 в мужском одиночном разряде.

Развязка матча получилась очень драматичной. Под конец второго сета соперник Надаля, Александр Зверев, неудачно наступил на ногу и получил травму, из-за которой не смог продолжить матч.

Стоит отметить, что матч был очень равным и напряженным. К моменту остановки матча теннисисты провели на корте 3 часа и 7 минут, и при этом даже не успели доиграть второй сет.

1/2 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 5) – Александр Зверев (Германия, 3) – 7:6 (8), 6:6, отказ Зверева

В финале соперником Надаля станет победитель матча Каспер Рууд – Марин Чилич.