Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Немецкий теннисист получил травму в конце второго сета
Рафаэль Надаль стал первым финалистом Ролан Гаррос-2022 в мужском одиночном разряде.
Развязка матча получилась очень драматичной. Под конец второго сета соперник Надаля, Александр Зверев, неудачно наступил на ногу и получил травму, из-за которой не смог продолжить матч.
Стоит отметить, что матч был очень равным и напряженным. К моменту остановки матча теннисисты провели на корте 3 часа и 7 минут, и при этом даже не успели доиграть второй сет.
1/2 финала
Рафаэль Надаль (Испания, 5) – Александр Зверев (Германия, 3) – 7:6 (8), 6:6, отказ Зверева
В финале соперником Надаля станет победитель матча Каспер Рууд – Марин Чилич.
No puede ser 😔— Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 3, 2022
Zverev se rompe en plena batalla feroz con Nadal
Sus gritos son escalofriantes...#RolandGarros pic.twitter.com/c7QyyqL39S
👏#RolandGarros pic.twitter.com/92f8AhegIQ— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2022
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