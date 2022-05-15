Лига чемпионов15 мая 2022, 21:59 | Обновлено 15 мая 2022, 22:00
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ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Зидан забил легендарный гол в финале ЛЧ
Француз в тот вечер сотворил магию, которая навсегда останется в истории футбола
15 мая 2022, 21:59 | Обновлено 15 мая 2022, 22:00
988
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15 мая 2002 года Зинедин Зидан забил один из знаковых голов в своей карьере.
В финале Лиги чемпионов против «Байера» звездный полузащитник «Реала» отметился невероятным по красоте ударом, который в итоге стал победным.
Лига чемпионов. Финал
15 мая 2002 года
«Байер» – «Реал Мадрид» – 1:2
Голы: Лусио (12) – Рауль (8), Зидан (45)
On this day in 2002, Zinedine Zidane scored one of the most iconic goals to win the Champions League ✨— B/R Football (@brfootball) May 15, 2022
(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/fuoAejTGsY
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Комментарии 5
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как вчера...
А фото Реала поставили где-то года 2003-2004. В том сезоне Сименса ещё не было на футболках
а в чем "легендарность" то ? 20 лет думаю над этим вопросом и так и не нашел объяснения ! обычный гол , каждый год таких точно штук 15-20 в мире забивается !
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