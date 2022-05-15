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  4. ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Зидан забил легендарный гол в финале ЛЧ
Лига чемпионов
15 мая 2022, 21:59 | Обновлено 15 мая 2022, 22:00
988
5

ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Зидан забил легендарный гол в финале ЛЧ

Француз в тот вечер сотворил магию, которая навсегда останется в истории футбола

15 мая 2022, 21:59 | Обновлено 15 мая 2022, 22:00
988
5
ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Зидан забил легендарный гол в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

15 мая 2002 года Зинедин Зидан забил один из знаковых голов в своей карьере.

В финале Лиги чемпионов против «Байера» звездный полузащитник «Реала» отметился невероятным по красоте ударом, который в итоге стал победным. 

Лига чемпионов. Финал
15 мая 2002 года

«Байер» – «Реал Мадрид» – 1:2
Голы: Лусио (12) – Рауль (8), Зидан (45)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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CheMP
как вчера...
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+2
Pavel_i_CO
А фото Реала поставили где-то года 2003-2004. В том сезоне Сименса ещё не было на футболках 
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0
one l2
а в чем "легендарность" то ? 20 лет думаю над этим вопросом и так и не нашел объяснения ! обычный гол , каждый год таких точно штук 15-20 в мире забивается ! 
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-2
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