ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Зидан забил легендарный гол в финале ЛЧ

15 мая 2002 года Зинедин Зидан забил один из знаковых голов в своей карьере.

В финале Лиги чемпионов против «Байера» звездный полузащитник «Реала» отметился невероятным по красоте ударом, который в итоге стал победным.

Лига чемпионов. Финал

15 мая 2002 года

«Байер» – «Реал Мадрид» – 1:2

Голы: Лусио (12) – Рауль (8), Зидан (45)

On this day in 2002, Zinedine Zidane scored one of the most iconic goals to win the Champions League ✨



(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/fuoAejTGsY