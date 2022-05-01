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35-й тур
Вест Хэм
1 : 1
Арсенал
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Вест Хэм – Арсенал. Ярмоленко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 мая в 18:30 матч 35-го тура чемпионата Англии

  • 01.05.2022 18:30
  • 719 просмотров
  • 2 комментария
Вест Хэм – Арсенал. Ярмоленко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая в 18:30 в матче 35-го тура чемпионата Англии играют «Вест Хэм» и «Арсенал».

У хозяев поля украинский вингер Андрей Ярмоленко заявлен в резервном составе.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.

Вест Хэм – Арсенал. Ярмоленко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча
45' ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
39' ГОЛ ! Мяч забил Роб Холдинг (Арсенал).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    veter, 01.05.2022 19:23
    +1
    Пора Арсеналу подключать тяжёлую артиллерию.
    А то Шпоры обойдут.
    Ссылка
    online
    Cryos, 01.05.2022 19:28
    0
    Сорян, я тож за Арсенал с 2004. Надо в ЛЧ. Хотя мне больше нравился "вечно молодой" Арсенал Венгера..
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