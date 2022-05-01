1 мая в 18:30 в матче 35-го тура чемпионата Англии играют «Вест Хэм» и «Арсенал».
У хозяев поля украинский вингер Андрей Ярмоленко заявлен в резервном составе.
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.
Вест Хэм – Арсенал. Ярмоленко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
Five changes today.— West Ham United (@WestHam) May 1, 2022
Here's how we're lining up...@betway | #WHUARS pic.twitter.com/h81Jp339wG
📋 Today's lineup is in...— Arsenal (@Arsenal) May 1, 2022
🇯🇵 Tomiyasu starts!
🇪🇬 Mo Elneny in midfield
🏴 Nketiah leads the line
#️⃣ #WHUARS pic.twitter.com/KN8Vep8uYL
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Роб Холдинг (Арсенал).
Источник — Sport.ua
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