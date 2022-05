1 мая в 18:30 в матче 35-го тура чемпионата Англии играют «Вест Хэм» и «Арсенал».

У хозяев поля украинский вингер Андрей Ярмоленко заявлен в резервном составе.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.

Вест Хэм – Арсенал. Ярмоленко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

Five changes today.



Here's how we're lining up...@betway | #WHUARS pic.twitter.com/h81Jp339wG