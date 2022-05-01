Вест Хэм – Арсенал – 1:2. Ярмоленко в зоне ЛК. Видео голов и обзор матча

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в гостях обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1.
Голы у канониров забили Роб Холдинг и Габриэл Магальяйнс, а за молотобойцев голом отметился Джаррод Боуэн. Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на поле на замену на 81-й минуте матча, но не смог повлиять на исход матча.
«Арсенал» набрал 63 очка и вернул себе место в топ-4, зоне Лиги чемпионов. «Вест Хэм» находится на 7-й позиции (52 очка), которая дает право участия в Лиге конференций.
АПЛ. 35-й тур
Вест Хэм – Арсенал – 1:2
Голы: Боуэн, 45 – Холдинг, 38, Габриэл Магальяйнс, 54.
Вест Хэм: Фабяньски, Крессуэлл, Зума, Цоуфал, Фредерикс, Нобл (Соучек, 77), Райс, Пабло Форнальс, Лансини (Антонио, 70), Боуэн, Бенрама (Ярмоленко, 81).
Арсенал: Рамсдейл, Нуну Тавареш, Габриэл Магальяйнс, Холдинг, Томиясу (Седрик Суареш, 78), Джака, Эль-Нени, Эдегор (Локонга, 90), Мартинелли, Нкетиа, Сака (Смит-Роу, 87).
Предупреждения: Боуэн, 52, Крессуэлл, 90 – Сака, 48, Нкетиа, 90.
Судья: Дин (Англия)
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Роб Холдинг (Арсенал).
Источник — Sport.ua
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