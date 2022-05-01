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35-й тур
Вест Хэм
1 : 2
Арсенал
01.05.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ярмоленко вышел на 10 минут. Арсенал взял три очка в игре против Вест Хэма

Благодаря победе канониры вернули себе место в топ-4, зоне Лиги чемпионов

  • 01.05.2022 20:25
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  • 3 комментария
Ярмоленко вышел на 10 минут. Арсенал взял три очка в игре против Вест Хэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в гостях обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1.

Голы у канониров забили Роб Холдинг и Габриэл Магальяйнс, а за молотобойцев голом отметился Джаррод Боуэн.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на поле на замену на 81-й минуте матча, но не смог повлиять на исход матча.

«Арсенал» набрал 63 очка и вернул себе место в топ-4, зоне Лиги чемпионов. «Вест Хэм» находится на 7-й позиции (52 очка).

АПЛ. 35-й тур

Вест Хэм – Арсенал – 1:2

Голы: Боуэн, 45 – Холдинг, 38, Габриэл Магальяйнс, 54.

Вест Хэм: Фабяньски, Крессуэлл, Зума, Цоуфал, Фредерикс, Нобл (Соучек, 77), Райс, Пабло Форнальс, Лансини (Антонио, 70), Боуэн, Бенрама (Ярмоленко, 81).

Арсенал: Рамсдейл, Нуну Тавареш, Габриэл Магальяйнс, Холдинг, Томиясу (Седрик Суареш, 78), Джака, Эль-Нени, Эдегор (Локонга, 90), Мартинелли, Нкетиа, Сака (Смит-Роу, 87).

Предупреждения: Боуэн, 52, Крессуэлл, 90 – Сака, 48, Нкетиа, 90.

Судья: Дин (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 01.05.2022 20:57
    0
    pol-55, 01.05.2022 20:51
    Ех,Вест Хем,Вест Хем...
    Им теперь надо защищать 7-н место ЛК от Вулверхэптона.
    И шансы у них лучше.
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    online
    pol-55, 01.05.2022 20:51
    0
    Ех,Вест Хем,Вест Хем...
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    online
    Ivan Vismutenko, 01.05.2022 20:39
    0
    Ожидаемо. Ведь на кону деньги ЛЧ. Хотя впереди ещё одно дерби с Тоттенхэмом. Правда тем ещё надо с Ливерпулем 7 мая пободаться.)
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