Ярмоленко вышел на 10 минут. Арсенал взял три очка в игре против Вест Хэма

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в гостях обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1.

Голы у канониров забили Роб Холдинг и Габриэл Магальяйнс, а за молотобойцев голом отметился Джаррод Боуэн.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на поле на замену на 81-й минуте матча, но не смог повлиять на исход матча.

«Арсенал» набрал 63 очка и вернул себе место в топ-4, зоне Лиги чемпионов. «Вест Хэм» находится на 7-й позиции (52 очка).

АПЛ. 35-й тур

Вест Хэм – Арсенал – 1:2

Голы: Боуэн, 45 – Холдинг, 38, Габриэл Магальяйнс, 54.

Вест Хэм: Фабяньски, Крессуэлл, Зума, Цоуфал, Фредерикс, Нобл (Соучек, 77), Райс, Пабло Форнальс, Лансини (Антонио, 70), Боуэн, Бенрама (Ярмоленко, 81).

Арсенал: Рамсдейл, Нуну Тавареш, Габриэл Магальяйнс, Холдинг, Томиясу (Седрик Суареш, 78), Джака, Эль-Нени, Эдегор (Локонга, 90), Мартинелли, Нкетиа, Сака (Смит-Роу, 87).

Предупреждения: Боуэн, 52, Крессуэлл, 90 – Сака, 48, Нкетиа, 90.

Судья: Дин (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine