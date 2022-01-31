ОФИЦИАЛЬНО. Эриксен – игрок Брентфорда

Датчанин возвращается в большой футбол

  • 31.01.2022 10:20
  • 2353 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Эриксен – игрок Брентфорда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Как сообщалось ранее, 29-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен стал игроком «Брентфорда».

Сегодня, 31 января, английский клуб объявил о подписании.

Эриксен подписал соглашение до конца сезона 2021/22 c опцией продления на два сезона.

Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему провели операцию по установке дефибриллятора.

В декабре Кристиан расторгнул контракт с миланским «Интером» по обоюдному согласию сторон. 

В активе Эриксена 109 матчей за национальную сборную Дании, где он забил 36 мячей.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    LFC
    online
    LFC, 31.01.2022 10:24
    +8
    Дай Бог чтобы у Кристиана больше не было проблем со здоровьем - игрок хороший но больших нагрузок больше желательно не давать.
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    Funnycat--
    Funnycat--, 31.01.2022 10:56
    +3
    Здоровья главное ! И удачного перезапуска карьеры !
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    aleks19826
    aleks19826, 31.01.2022 10:35
    +1
    Я б на месте президента чуть с юристами над контрактом посидел на всякий случай для страховки. Дай бог ему здоровья, но тут здоровому побегать 90 минут уже стресс для организма, а тут с инородным телом в сердце давать нагрузку не желательно
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