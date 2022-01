ОФИЦИАЛЬНО. Эриксен – игрок Брентфорда

Как сообщалось ранее, 29-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен стал игроком «Брентфорда».

Сегодня, 31 января, английский клуб объявил о подписании.

Эриксен подписал соглашение до конца сезона 2021/22 c опцией продления на два сезона.

Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему провели операцию по установке дефибриллятора.

В декабре Кристиан расторгнул контракт с миланским «Интером» по обоюдному согласию сторон.

В активе Эриксена 109 матчей за национальную сборную Дании, где он забил 36 мячей.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee



🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season



📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp