ОФИЦИАЛЬНО. Эриксен – игрок Брентфорда

Как сообщалось ранее, 29-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен стал игроком «Брентфорда».
Сегодня, 31 января, английский клуб объявил о подписании.
Эриксен подписал соглашение до конца сезона 2021/22 c опцией продления на два сезона.
Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему провели операцию по установке дефибриллятора.
В декабре Кристиан расторгнул контракт с миланским «Интером» по обоюдному согласию сторон.
В активе Эриксена 109 матчей за национальную сборную Дании, где он забил 36 мячей.
It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022
🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season
📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp
Источник — Sport.ua
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