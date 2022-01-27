Диалло устроил драку, Коноплянка покинет Шахтер, Милевский в мини-футболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 26 января.
1A. ВИДЕО. Диалло устроил потасовку, Динамо U-19 не доиграло матч
Сенегальский игрок возмутился действиями арбитра
1B. Динамо U19 – Антальяспор U19 – 2:2 Диалло устроил драку. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции, который был прерван
2A. Источник: Коноплянка в ближайшие дни разорвет контракт с Шахтером
Украинский футболист продолжит карьеру в Австрии или Турции
2B. США подождут? Марлос ведет переговоры с клубом своей мечты
33-летний футболист с начала нынешнего года является свободным агентом
3A. Милевский выступит за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу
Известный в прошлом игрок киевского «Динамо» снова будет играть на высоком уровне
3B. Игорь СУРКИС: «Управлять Динамо стало сложнее»
Президент киевского клуба дал развернутое интервью, где затронул множество вопросов
4A. Салах в четвертьфинале. Египет выбил Кот-д'Ивуар в матче Кубка Африки
В матче Кубка Африки все решила серия пенальти
4B. Определился последний участник 1/4 финала Кубка Африки. Все пары
Сборная Экваториальной Гвинеи выиграла в серии пенальти
5A. Русин забил с пенальти. Черноморец сыграл вничью с командой Шкупи
Роман Григорчук продолжил серию кадровых экспериментов
5B. Упустили перевес в два мяча. Александрия разошлась миром с Гурником
Команда УПЛ в Турции встречалась с представителем чемпионата Польши
6A. Металлист не сумел обыграть польский Радомяк
Товарищеский поединок завершился ничьей 1:1
6B. Львов разошелся миром с тбилисским Динамо
Команды обошлись без забитых голов
7A. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника сборной Северной Македонии
Джоко Зайков будет выступать в УПЛ за команду из Полтавы
7B. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с 22-летним нападающим
Андрей Новиков покинул клуб
8A. Динамо заинтересовано в услугах сербского хавбека Хоффенхайма
На Мията Гачиновича также претендуют «Салернитана» и «Кадис»
8B. Источник: Швейцарский клуб планирует подписать Супрягу или Сикана
«Базель» хочет взять в аренду одного из украинских форвардов
9A. ЧЕ-2022 по биатлону. Меркушина заняла 7 место в индивидуальной гонке
Вице-чемпионкой Европы стала представительница Молдовы Алина Стремоус
9B. ЧЕ-2022 по биатлону. Лесюк занял 6 место в индивидуальной гонке
Чемпионом Европы стал норвежец Сверре Дален Аспенс
10A. Главные таланты Шотландии. Кто может повторить путь Эндрю Робертсона?
Блогер Sport.ua – о молодых талантах сборной Шотландии, которые уже заявили о себе
10B. «Маленький генерал» в погоне за перстнем. История Криса Пола
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Источник — Sport.ua
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