Диалло устроил драку, Коноплянка покинет Шахтер, Милевский в мини-футболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 26 января.

1A. ВИДЕО. Диалло устроил потасовку, Динамо U-19 не доиграло матч

Сенегальский игрок возмутился действиями арбитра

1B. Динамо U19 – Антальяспор U19 – 2:2 Диалло устроил драку. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции, который был прерван

2A. Источник: Коноплянка в ближайшие дни разорвет контракт с Шахтером

Украинский футболист продолжит карьеру в Австрии или Турции

2B. США подождут? Марлос ведет переговоры с клубом своей мечты

33-летний футболист с начала нынешнего года является свободным агентом

3A. Милевский выступит за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу

Известный в прошлом игрок киевского «Динамо» снова будет играть на высоком уровне

3B. Игорь СУРКИС: «Управлять Динамо стало сложнее»

Президент киевского клуба дал развернутое интервью, где затронул множество вопросов

4A. Салах в четвертьфинале. Египет выбил Кот-д'Ивуар в матче Кубка Африки

В матче Кубка Африки все решила серия пенальти

4B. Определился последний участник 1/4 финала Кубка Африки. Все пары

Сборная Экваториальной Гвинеи выиграла в серии пенальти

5A. Русин забил с пенальти. Черноморец сыграл вничью с командой Шкупи

Роман Григорчук продолжил серию кадровых экспериментов

5B. Упустили перевес в два мяча. Александрия разошлась миром с Гурником

Команда УПЛ в Турции встречалась с представителем чемпионата Польши

6A. Металлист не сумел обыграть польский Радомяк

Товарищеский поединок завершился ничьей 1:1

6B. Львов разошелся миром с тбилисским Динамо

Команды обошлись без забитых голов

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника сборной Северной Македонии

Джоко Зайков будет выступать в УПЛ за команду из Полтавы

7B. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с 22-летним нападающим

Андрей Новиков покинул клуб

8A. Динамо заинтересовано в услугах сербского хавбека Хоффенхайма

На Мията Гачиновича также претендуют «Салернитана» и «Кадис»

8B. Источник: Швейцарский клуб планирует подписать Супрягу или Сикана

«Базель» хочет взять в аренду одного из украинских форвардов

9A. ЧЕ-2022 по биатлону. Меркушина заняла 7 место в индивидуальной гонке

Вице-чемпионкой Европы стала представительница Молдовы Алина Стремоус

9B. ЧЕ-2022 по биатлону. Лесюк занял 6 место в индивидуальной гонке

Чемпионом Европы стал норвежец Сверре Дален Аспенс

10A. Главные таланты Шотландии. Кто может повторить путь Эндрю Робертсона?

Блогер Sport.ua – о молодых талантах сборной Шотландии, которые уже заявили о себе

10B. «Маленький генерал» в погоне за перстнем. История Криса Пола

Разыгрывающий «Финикс Санс» мечтает о титуле