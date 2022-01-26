ВИДЕО. Диалло устроил потасовку, Динамо U-19 не доиграло матч

«Динамо» U-19 на сборе в Турции провело контрольный матч против «Антальяспора» U-19.

Встреча завершилась со счетом 2:2, а последние минуты было решено не доигрывать из-за толкотни, которую устроил хавбек киевлян Самба Диалло.

Сенегалец забил гол, но арбитры его не засчитали, что вызвало возмущение игроков «Динамо». В итоге все вылилось в потасовку, которую фолом спровоцировал Диалло.

На днях президент клуба Игорь Суркис назвал Самба будущим топ-игроком.

Динамо U19 – Антальяспор U19 – 2:2

Голы: Попов (53), Царенко (77) – Эмре Демир (36), (86)

Динамо U19 (первый тайм): Игнатенко – Бенедюк, Опанасенко, Балаба, Еременко – Мельниченко, Василец, Гаджук, Мегди, Кремчанин (Леднев, 35) – Уваров.

Динамо U19 (второй тайм): Погорилый – Малыш, Дячук, Филатов, Танчак – Яцык, Царенко, Скрипник, Диалло, Слесар – Попов.