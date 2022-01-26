ВИДЕО. Диалло устроил потасовку, Динамо U-19 не доиграло матч

Сенегальский игрок возмутился действиями арбитра

  • 26.01.2022 22:11
  • 5453 просмотра
  • 22 комментария
ВИДЕО. Диалло устроил потасовку, Динамо U-19 не доиграло матч
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» U-19 на сборе в Турции провело контрольный матч против «Антальяспора» U-19.

Встреча завершилась со счетом 2:2, а последние минуты было решено не доигрывать из-за толкотни, которую устроил хавбек киевлян Самба Диалло.

Сенегалец забил гол, но арбитры его не засчитали, что вызвало возмущение игроков «Динамо». В итоге все вылилось в потасовку, которую фолом спровоцировал Диалло.

На днях президент клуба Игорь Суркис назвал Самба будущим топ-игроком.

Динамо U19 – Антальяспор U19 – 2:2
Голы: Попов (53), Царенко (77) – Эмре Демир (36), (86)

Динамо U19 (первый тайм): Игнатенко – Бенедюк, Опанасенко, Балаба, Еременко – Мельниченко, Василец, Гаджук, Мегди, Кремчанин (Леднев, 35) – Уваров.

Динамо U19 (второй тайм): Погорилый – Малыш, Дячук, Филатов, Танчак – Яцык, Царенко, Скрипник, Диалло, Слесар – Попов.

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    JASPER MOGLOT
    online
    JASPER MOGLOT, 26.01.2022 22:19
    +6
    да ничего сверхъестественного, таких потасовок у него в карьере будет вагон и маленькая тележка
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 26.01.2022 22:37
    +4
    Ретро Футбол, 26.01.2022 22:31
    Ты забыл упомянуть, что судьи были из Турции и они не засчитали чистый гол Самбы. Плюс, когда турецкая команда забивала второй гол со штрафного, судья отодвинул стенку, МИНИМУМ, на 11 метров. В трансляции это хорошо видно
    и штрафной там был левый довольно , явно батя какого то турка судил, из тех что играли
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 26.01.2022 22:37
    +4
    Kak Tak, 26.01.2022 22:30
    динамо любители получать поджопники!Как так ?
    ракицкий в Динамо никогда не играл, Слава Богу
    https://www.youtube.com/watch?v=bBMhpiH_AZ0
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 26.01.2022 22:17 (изменен)
    +4
    Ну ради справедливости хочется заметить что предшествовало этому абсолютно неадекватное судейство ! такое ощущение что судил отец одного из игроков турков и Диало завелся потому что перед этим судья отменил его гол( вероятно чистый)
    а когда началась сама потасовка..... судья просто потерялсь с поля
    --------
    но все это не отменяет того, что так себя вести нельзя, в официальном матче за такое поведение можно пойти отдыхать на пол сезона !
    --
    возможно не только подготовка к ЛЧ стала причиной того, что Диало пока что не привлечен к тренировкам с основой, а и то , что парень никак не может совладать в нервами, ведь и в прошлом матче у него были лишние эмоции !
    ---
    в любом случае клуб должен провести с игроком плотную воспитательную беседу !
    Ссылка
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 26.01.2022 22:32
    +3
    Тимофеюк из Керчи трудится тут день и ночь. Чмо безполое и безработное
    Ссылка
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 26.01.2022 22:31
    +1
    worker, 26.01.2022 22:28
    Всё было круче.
    В рамках товарищеского матча между собой встречались Динамо Киев U-19 и Антальяспор U-19.
    На последних минутах основного времени между футболистами произошла массовая драка. Причиной неподобающего поведения игроков стало то, что арбитр не засчитал гол Самбы Диалло из-за офсайда.
    Сенегалец начал возмущаться на бригаду арбитров, выражая свое недовольство. Также Диалло вступил в перепалку с футболистами турецкого клуба.
    На поле выбежали тренеры команд и другие участники игры. В итоге сенегалец получил красную карточку, а на поле завязалась крупная потасовка, во время которой Диалло толкнул арбитра и получил ногой
    по заднице.
    Ты забыл упомянуть, что судьи были из Турции и они не засчитали чистый гол Самбы. Плюс, когда турецкая команда забивала второй гол со штрафного, судья отодвинул стенку, МИНИМУМ, на 11 метров. В трансляции это хорошо видно
    Ссылка
    Bibenco
    online
    Bibenco, 26.01.2022 23:14
    0
    Отличный игрок, боец, а не сопля плаксивая. Единственное, энергию направить в нужное русло.
    Ссылка
    Саша Денисов
    online
    Саша Денисов, 26.01.2022 23:05 (изменен)
    0
    Тимофеючка становиться послушной и ручной, как голодная дворняга. Тимофеючка, ГОЛОС!!!
    Ссылка
    Саша Денисов
    online
    Саша Денисов, 26.01.2022 23:02
    0
    Тимофеючка, почему тебя теперь все называют безполым ботом?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 26.01.2022 22:57
    0
    Игрок он хороший. Но нужно поработать над самоконтролем. А такие стычки на сборах и не только с нашими клубами бывали у многих. Так что не уделён такой ситуацией
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 26.01.2022 22:30
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    worker, 26.01.2022 22:28
    Всё было круче.
    В рамках товарищеского матча между собой встречались Динамо Киев U-19 и Антальяспор U-19.
    На последних минутах основного времени между футболистами произошла массовая драка. Причиной неподобающего поведения игроков стало то, что арбитр не засчитал гол Самбы Диалло из-за офсайда.
    Сенегалец начал возмущаться на бригаду арбитров, выражая свое недовольство. Также Диалло вступил в перепалку с футболистами турецкого клуба.
    На поле выбежали тренеры команд и другие участники игры. В итоге сенегалец получил красную карточку, а на поле завязалась крупная потасовка, во время которой Диалло толкнул арбитра и получил ногой
    по заднице.
    динамо любители получать поджопники!Как так ?
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 26.01.2022 22:40
    -3
    Звичайно значення є як судять судді але це треніровочні матчі і так себе вести "можно хіба що у Африці з мавпами" ...
    Це якийсь дикарь а не гравець!!!
    Ссылка
    worker
    worker, 26.01.2022 22:28
    -3
    Всё было круче.
    В рамках товарищеского матча между собой встречались Динамо Киев U-19 и Антальяспор U-19.
    На последних минутах основного времени между футболистами произошла массовая драка. Причиной неподобающего поведения игроков стало то, что арбитр не засчитал гол Самбы Диалло из-за офсайда.
    Сенегалец начал возмущаться на бригаду арбитров, выражая свое недовольство. Также Диалло вступил в перепалку с футболистами турецкого клуба.
    На поле выбежали тренеры команд и другие участники игры. В итоге сенегалец получил красную карточку, а на поле завязалась крупная потасовка, во время которой Диалло толкнул арбитра и получил ногой
    по заднице.
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 26.01.2022 22:45
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Динамо Кипр не клуб ,а зоопарк!Как так ?
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 26.01.2022 22:28
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Животное должно быть в зоопарке!Как так ?
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 26.01.2022 22:42
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    Voxa Hvedyk, 26.01.2022 22:40
    Звичайно значення є як судять судді але це треніровочні матчі і так себе вести "можно хіба що у Африці з мавпами" ...
    Це якийсь дикарь а не гравець!!!
    в зоопарке его место
    Ссылка
    M@d_m@x
    M@d_m@x, 26.01.2022 22:19 (изменен)
    -5
    Funnycat--, 26.01.2022 22:17
    Ну ради справедливости хочется заметить что предшествовало этому абсолютно неадекватное судейство ! такое ощущение что судил отец одного из игроков турков и Диало завелся потому что перед этим судья отменил его гол( вероятно чистый)
    а когда началась сама потасовка..... судья просто потерялсь с поля
    --------
    но все это не отменяет того, что так себя вести нельзя, в официальном матче за такое поведение можно пойти отдыхать на пол сезона !
    --
    возможно не только подготовка к ЛЧ стала причиной того, что Диало пока что не привлечен к тренировкам с основой, а и то , что парень никак не может совладать в нервами, ведь и в прошлом матче у него были лишние эмоции !
    ---
    в любом случае клуб должен провести с игроком плотную воспитательную беседу !
    Ботиха ,не гори ты так
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 26.01.2022 22:43
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    Ты в Италии туалеты мыть собрался ?Скинь видео или ты дома в туалете от мамки прячишься ?Как так ?
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 26.01.2022 22:33
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    Ретро Футбол, 26.01.2022 22:31
    Ты забыл упомянуть, что судьи были из Турции и они не засчитали чистый гол Самбы. Плюс, когда турецкая команда забивала второй гол со штрафного, судья отодвинул стенку, МИНИМУМ, на 11 метров. В трансляции это хорошо видно
    Ты любитель поджопников ?!Не зря вас всех на сайте унижают.Как так ?
    Ссылка
    worker
    worker, 26.01.2022 22:30
    -6
    Kak Tak, 26.01.2022 22:28
    Животное должно быть в зоопарке!Как так ?
    И технарь 0:3?
    Ссылка
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