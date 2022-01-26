ВИДЕО. Диалло устроил потасовку, Динамо U-19 не доиграло матч

«Динамо» U-19 на сборе в Турции провело контрольный матч против «Антальяспора» U-19.
Встреча завершилась со счетом 2:2, а последние минуты было решено не доигрывать из-за толкотни, которую устроил хавбек киевлян Самба Диалло.
Сенегалец забил гол, но арбитры его не засчитали, что вызвало возмущение игроков «Динамо». В итоге все вылилось в потасовку, которую фолом спровоцировал Диалло.
На днях президент клуба Игорь Суркис назвал Самба будущим топ-игроком.
Динамо U19 – Антальяспор U19 – 2:2
Голы: Попов (53), Царенко (77) – Эмре Демир (36), (86)
Динамо U19 (первый тайм): Игнатенко – Бенедюк, Опанасенко, Балаба, Еременко – Мельниченко, Василец, Гаджук, Мегди, Кремчанин (Леднев, 35) – Уваров.
Динамо U19 (второй тайм): Погорилый – Малыш, Дячук, Филатов, Танчак – Яцык, Царенко, Скрипник, Диалло, Слесар – Попов.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
https://www.youtube.com/watch?v=bBMhpiH_AZ0
а когда началась сама потасовка..... судья просто потерялсь с поля
--------
но все это не отменяет того, что так себя вести нельзя, в официальном матче за такое поведение можно пойти отдыхать на пол сезона !
--
возможно не только подготовка к ЛЧ стала причиной того, что Диало пока что не привлечен к тренировкам с основой, а и то , что парень никак не может совладать в нервами, ведь и в прошлом матче у него были лишние эмоции !
---
в любом случае клуб должен провести с игроком плотную воспитательную беседу !
В рамках товарищеского матча между собой встречались Динамо Киев U-19 и Антальяспор U-19.
На последних минутах основного времени между футболистами произошла массовая драка. Причиной неподобающего поведения игроков стало то, что арбитр не засчитал гол Самбы Диалло из-за офсайда.
Сенегалец начал возмущаться на бригаду арбитров, выражая свое недовольство. Также Диалло вступил в перепалку с футболистами турецкого клуба.
На поле выбежали тренеры команд и другие участники игры. В итоге сенегалец получил красную карточку, а на поле завязалась крупная потасовка, во время которой Диалло толкнул арбитра и получил ногой
по заднице.
В рамках товарищеского матча между собой встречались Динамо Киев U-19 и Антальяспор U-19.
На последних минутах основного времени между футболистами произошла массовая драка. Причиной неподобающего поведения игроков стало то, что арбитр не засчитал гол Самбы Диалло из-за офсайда.
Сенегалец начал возмущаться на бригаду арбитров, выражая свое недовольство. Также Диалло вступил в перепалку с футболистами турецкого клуба.
На поле выбежали тренеры команд и другие участники игры. В итоге сенегалец получил красную карточку, а на поле завязалась крупная потасовка, во время которой Диалло толкнул арбитра и получил ногой
по заднице.
Це якийсь дикарь а не гравець!!!
В рамках товарищеского матча между собой встречались Динамо Киев U-19 и Антальяспор U-19.
На последних минутах основного времени между футболистами произошла массовая драка. Причиной неподобающего поведения игроков стало то, что арбитр не засчитал гол Самбы Диалло из-за офсайда.
Сенегалец начал возмущаться на бригаду арбитров, выражая свое недовольство. Также Диалло вступил в перепалку с футболистами турецкого клуба.
На поле выбежали тренеры команд и другие участники игры. В итоге сенегалец получил красную карточку, а на поле завязалась крупная потасовка, во время которой Диалло толкнул арбитра и получил ногой
по заднице.
Це якийсь дикарь а не гравець!!!
а когда началась сама потасовка..... судья просто потерялсь с поля
--------
но все это не отменяет того, что так себя вести нельзя, в официальном матче за такое поведение можно пойти отдыхать на пол сезона !
--
возможно не только подготовка к ЛЧ стала причиной того, что Диало пока что не привлечен к тренировкам с основой, а и то , что парень никак не может совладать в нервами, ведь и в прошлом матче у него были лишние эмоции !
---
в любом случае клуб должен провести с игроком плотную воспитательную беседу !
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.