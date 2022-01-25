Игорь СУРКИС: «Диалло? Это будет топ. Уже звонили из Манчестер Сити»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис поделился мнением по поводу перспектив сенегальского игрока молодежной команды Самба Диалло:
«Диалло? Я дружу с его агентом. Когда мы его брали, он, приличнейший человек, сказал: «Вы возьмите, посмотрите, а потом сядем и заключим с ним контракт».
И уже не так просто было заключать с ним 5-летний контракт. И из «Манчестер Сити» звонили, и из других серьезных европейских клубов, и в Германии им интересовались. Но этот футболист, если он будет так прогрессировать, это будет топ. Гарантирую вам».
Ранее Суркис рассказал, как заиграл в первой команде Илья Забарный.
Источник — Бомбардир
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Почему его даже на сборы "посмотреть" не взяли?
--------------------------
Это какой по счету топ за последние годы??.?..?.
Знаток футбола....
И какой футболист если ему будут звонить з Сити перейдёт в динамо....
Агент -.приличнейший;
МанСи, Баварии, ПСЖ
и Реалу с Барсой отказали...
Но главное во всём этом -
"если будет прогрессировать"...
А в данный момент , в первой команде на его месте - Антюх, Вербич Де Пена и Витиньйо
—-
Те молодые игроки из ю19 которые отправились на первый сбор со взрослой командой ( Бранко, Боль, Царенко) не смогут принять участие в матче с Депортиво из-за перебора карточек
А в данный момент , в первой команде на его месте - Антюх, Вербич Де Пена и Витиньйо
—-
Те молодые игроки из ю19 которые отправились на первый сбор со взрослой командой ( Бранко, Боль, Царенко) не смогут принять участие в матче с Депортиво из-за перебора карточек
Почему его даже на сборы "посмотреть" не взяли?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.