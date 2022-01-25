Игорь СУРКИС: «Диалло? Это будет топ. Уже звонили из Манчестер Сити»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис поделился мнением по поводу перспектив сенегальского игрока молодежной команды Самба Диалло:

«Диалло? Я дружу с его агентом. Когда мы его брали, он, приличнейший человек, сказал: «Вы возьмите, посмотрите, а потом сядем и заключим с ним контракт».

И уже не так просто было заключать с ним 5-летний контракт. И из «Манчестер Сити» звонили, и из других серьезных европейских клубов, и в Германии им интересовались. Но этот футболист, если он будет так прогрессировать, это будет топ. Гарантирую вам».

Ранее Суркис рассказал, как заиграл в первой команде Илья Забарный.