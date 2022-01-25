Игорь СУРКИС: «Диалло? Это будет топ. Уже звонили из Манчестер Сити»

Президент «Динамо» - о сенегальском форварде команды

  • 25.01.2022 18:24
  • 4813 просмотров
  • 15 комментариев
Игорь СУРКИС: «Диалло? Это будет топ. Уже звонили из Манчестер Сити»
© ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис поделился мнением по поводу перспектив сенегальского игрока молодежной команды Самба Диалло:

«Диалло? Я дружу с его агентом. Когда мы его брали, он, приличнейший человек, сказал: «Вы возьмите, посмотрите, а потом сядем и заключим с ним контракт».

И уже не так просто было заключать с ним 5-летний контракт. И из «Манчестер Сити» звонили, и из других серьезных европейских клубов, и в Германии им интересовались. Но этот футболист, если он будет так прогрессировать, это будет топ. Гарантирую вам».

Ранее Суркис рассказал, как заиграл в первой команде Илья Забарный.

Источник — Бомбардир

(40 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Cartman
    online
    Cartman, 25.01.2022 18:38
    +3
    Ему уже 19 а вы боитесь его взять в первую команду . Он в барсе уже в 17 лет играют за первую команду . 
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    Dreifus
    online
    Dreifus, 25.01.2022 19:19
    +2
    Cartman, 25.01.2022 18:40
    Помню в Ман Сити были негры Силюка но это не сделало их хорошими игроками . Но а тот фак что Динамо не берет его в первую команду о многом говорит . 
    Это Яя Туре не хороший игрок?
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    Tasha19
    Tasha19, 25.01.2022 18:41
    +2
    Ага-ага всі дзвонили)) а він вибоав наше болото))) на кого ці казки розраховані?))))
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 25.01.2022 18:37
    +2
    Так может пора будущего топа подготовить к ЛЧ в весенней части УПЛ?
    Почему его даже на сборы "посмотреть" не взяли?
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    Lion
    Lion, 25.01.2022 18:51
    +1
    . Но этот футболист, если он будет так прогрессировать, это будет топ. Гарантирую вам».
    --------------------------
    Это какой по счету топ за последние годы??.?..?.
    Знаток футбола....
    И какой футболист если ему будут звонить з Сити перейдёт в динамо....
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    Hedgehog.Serge
    online
    Hedgehog.Serge, 25.01.2022 18:37
    +1
    Прям идиллия...)))
    Агент -.приличнейший;
    МанСи, Баварии, ПСЖ 
    и Реалу с Барсой отказали...
    Но главное во всём этом -
    "если будет прогрессировать"...
    Ссылка
    sahka1981
    online
    sahka1981, 25.01.2022 19:51
    0
    Tasha19, 25.01.2022 19:46
    А толку з тих молодіжних турнірів? За Баварію в молодіжній ЛЧ грали деякі футболісти віком 15 років. А в нас гравця в 19 з основою на збори не беруть щоб ю19 помагав.
    Бражко, Вивчаренко, Волошин и т.д. на сборах с какой командой сейчас?
    Ссылка
    Tasha19
    Tasha19, 25.01.2022 19:46
    0
    Умник, 25.01.2022 19:24
    Потому что он один депор может победить в юлч
    А толку з тих молодіжних турнірів? За Баварію в молодіжній ЛЧ грали деякі футболісти віком 15 років. А в нас гравця в 19 з основою на збори не беруть щоб ю19 помагав.
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 25.01.2022 19:35
    0
    В Германии молодой талант уже бы давно играл за основную команду и приносил пользу.
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 25.01.2022 19:20
    0
    FunnyCat_____, 25.01.2022 18:48
    Динамо не взяло его в первую команду по тов причине что он ключевой игрок для ю 19 в предверии ЛЧ
    А в данный момент , в первой команде на его месте - Антюх, Вербич Де Пена и Витиньйо
    —-
    Те молодые игроки из ю19 которые отправились на первый сбор со взрослой командой ( Бранко, Боль, Царенко) не смогут принять участие в матче с Депортиво из-за перебора карточек
    Интересно, зачем выигрывать какие-то матчи У-19, если надо наигрывать игрока? Все матчи У-19 должны преследовать только одну цель - растить игрока для старшей команды
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 25.01.2022 19:05
    0
    І з «Манчестер Сіті» дзвонили, і з інших серйозних європейських клубів, і в Німеччині ним цікавилися. Але цей футболіст сказав!хочу граты за дубль динамо.😆
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 25.01.2022 18:48
    -1
    Динамо не взяло его в первую команду по тов причине что он ключевой игрок для ю 19 в предверии ЛЧ
    А в данный момент , в первой команде на его месте - Антюх, Вербич Де Пена и Витиньйо
    —-
    Те молодые игроки из ю19 которые отправились на первый сбор со взрослой командой ( Бранко, Боль, Царенко) не смогут принять участие в матче с Депортиво из-за перебора карточек
    Ссылка
    Cartman
    online
    Cartman, 25.01.2022 18:40
    -1
    Помню в Ман Сити были негры Силюка но это не сделало их хорошими игроками . Но а тот фак что Динамо не берет его в первую команду о многом говорит . 
    Ссылка
    Умник
    Умник, 25.01.2022 19:24
    -2
    Dreifus, 25.01.2022 18:37
    Так может пора будущего топа подготовить к ЛЧ в весенней части УПЛ?
    Почему его даже на сборы "посмотреть" не взяли?
    Потому что он один депор может победить в юлч
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 25.01.2022 19:06
    -6
    Ахахахахахаахахаах.
    Ссылка
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