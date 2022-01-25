Игорь СУРКИС: «Забарный заиграл, Шапаренко раскрылся, Гармаш – наше все»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис вспомнил о том, как защитник Илья Забарный заиграл в первой команде летом 2020 года:

«Мы уже решили покупать центрального защитника в Италии, я уже послал туда человека. Миколенко, Бурда, Шабанов, Попов травмированы. Мистер Луческу взял Сироту, который уже играл при Михайличенко, и взял Забарного.

Да, все говорили, что Забарный – перспективный, хороший молодой футболист. Но извините: перед нами стояла задача попасть в Лигу чемпионов! Прошло ровно двое суток, позвонил Мистер и говорит: «Президент, подъедь».

Я подъехал на базу, он говорит: «Это талант, я с ним поработаю. Вы увидите. Не надо никого покупать». Забарный заиграл, Шапаренко раскрылся, Гармаш – наше все. Он изменил все».

Ранее Суркис рассказал о том, готово ли «Динамо» Киев войти в единый телепул УПЛ.