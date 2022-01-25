«Я готов отдать права, но...». Суркис рассказал о едином ТВ пуле для Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис готов отдать телевизионные права клуба в общий пул, который с нового сезона хочет создать УПЛ.

Однако дал понять, что транслятор должен быть независимым.

«Сейчас обсуждается новый телепул. Я сказал - пожалуйста, я готов. Хотя я уверяю вас, что сейчас «Динамо» Киев получает за трансляции денег больше, чем многие клубы вместе взятые. Я готов потерять в деньгах. ТК Футбол? Я готов отдать права на независимые каналы. Вы меня услышали? Все. Готов сотрудничать с теми, кто объективно покажет футбол и потом будет обсуждать».

«Объективно как к «Руху» и «Шахтеру», так и «Львову», «Металлисту» и всем остальным. Я готов отдать права в единый пул. Но нужно посмотреть на мой контракт с 1+1, какие там санкции. Я готов рассматривать, но не так, что ты отдай права и все. Ультиматумами давить не надо».

«Megogo - ок, Сетанта - ок. Я хочу равные правила для всех. Против канала Футбол ничего не имею, но пусть равные права у всех будут», - сказал Суркис.