«Я готов отдать права, но...». Суркис рассказал о едином ТВ пуле для Динамо

У президента клуба есть вопросы к каналам Футбол

  • 25.01.2022 17:28
  • 3449 просмотров
  • 10 комментариев
«Я готов отдать права, но...». Суркис рассказал о едином ТВ пуле для Динамо
© shakhtar.com

Президент «Динамо» Игорь Суркис готов отдать телевизионные права клуба в общий пул, который с нового сезона хочет создать УПЛ.

Однако дал понять, что транслятор должен быть независимым.

«Сейчас обсуждается новый телепул. Я сказал - пожалуйста, я готов. Хотя я уверяю вас, что сейчас «Динамо» Киев получает за трансляции денег больше, чем многие клубы вместе взятые. Я готов потерять в деньгах. ТК Футбол? Я готов отдать права на независимые каналы. Вы меня услышали? Все. Готов сотрудничать с теми, кто объективно покажет футбол и потом будет обсуждать».

«Объективно как к «Руху» и «Шахтеру», так и «Львову», «Металлисту» и всем остальным. Я готов отдать права в единый пул. Но нужно посмотреть на мой контракт с 1+1, какие там санкции. Я готов рассматривать, но не так, что ты отдай права и все. Ультиматумами давить не надо».

«Megogo - ок, Сетанта - ок. Я хочу равные правила для всех. Против канала Футбол ничего не имею, но пусть равные права у всех будут», - сказал Суркис.

Источник — Бомбардир

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 25.01.2022 17:32
    +9
    Не может быть единый пул всего чемпионата, на клубном канале одной команды !
    Ждём пока Мегого и Сетанта умножит на ноль денискин кинозал
    Ссылка
    DidOk
    online
    DidOk, 25.01.2022 17:35
    +2
    Зрозуміло, що надалі все буде, як є зараз ((( Ніхто нікому не поступиться. Той же Шахтар свої матчі на Сетанту чи Мегого не віддасть.
    Ссылка
    sane69
    online
    sane69, 25.01.2022 17:37
    +1
    DidOk, 25.01.2022 17:35
    Зрозуміло, що надалі все буде, як є зараз ((( Ніхто нікому не поступиться. Той же Шахтар свої матчі на Сетанту чи Мегого не віддасть.
    Ага, Шахтер уже не отдал Лигу Чемпионов, Лигу Европы и кучу топовых чемпионатов
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    Умник
    Умник, 25.01.2022 18:07
    0
    На сетанте джулай.
    Это будет топ
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 25.01.2022 17:36
    0
    Эль Чапо, 25.01.2022 17:36
    У тебя в Лубнах и телевизора нет
    Как ты футбол смотришь ?
    Тимофеюк иди отдыхай
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    Макс Руденко
    online
    Макс Руденко, 25.01.2022 17:57
    -1
    Сетанта топ. З осені в них буде своя платформа. Скажіть, де в світі є клубний канал оф.транслятором чемпіонату? Тим більше є альтернатива й не одна.
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 25.01.2022 17:55
    -3
    Funny______Cat, 25.01.2022 17:32
    Не может быть единый пул всего чемпионата, на клубном канале одной команды !
    Ждём пока Мегого и Сетанта умножит на ноль денискин кинозал
    Какой клубный канал? На фк шахтер не собираются вроде. А 1+1 это не клубный канал динамо? Не понятно права у клубов или в упл. Как по мне не передаёт права пусть снимает свой недоклуб с упл и создаёт альтернативный чемпионат. Суперлигу. Или пусть выступают в чемпионате днр с своими друзьями или в россию едут опять же к своим братьям. Газзаев им поможет
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    Эль Чапо
    Эль Чапо, 25.01.2022 17:39
    -4
    Funny______Cat, 25.01.2022 17:36
    Тимофеюк иди отдыхай
    Тимофеюк ,это кто?
    Тот который тебя унижает всегда ?
    Почему ты о нём всегда пишешь ?
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    Эль Чапо
    Эль Чапо, 25.01.2022 17:36
    -5
    Funny______Cat, 25.01.2022 17:32
    Не может быть единый пул всего чемпионата, на клубном канале одной команды !
    Ждём пока Мегого и Сетанта умножит на ноль денискин кинозал
    У тебя в Лубнах и телевизора нет
    Как ты футбол смотришь ?
    Ссылка
    Эль Чапо
    Эль Чапо, 25.01.2022 17:32
    -6
    Равные права за шубы
    Ссылка
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