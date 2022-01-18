УПЛ в марте проведет тендер по ТВ правам. Хочет выручить 12 миллионов

Удастся ли создать телепул?

  • 18.01.2022 19:10
  • 879 просмотров
  • 5 комментариев
УПЛ в марте проведет тендер по ТВ правам. Хочет выручить 12 миллионов
© upl.ua

По информации ТаТоТаке, в феврале УПЛ планирует начать прием заявок на тендер по телевизионным правам на чемпионат Украины.

Результаты тендера могут стать известными уже в марте. Главными фаворитами считаются Megogo и телеканалы Футбол 1/2/3. Ранее сообщалось, что каналы группы 1+1 не будут принимать участие в тендере.

УПЛ рассчитывает выручить за права 12 миллионов долларов (сейчас Футболы платят около 6 миллионов).

Президент УАФ Андрей Павелко недавно заявил, что с сезона 2022/23 в УПЛ должен быть единый телепул, а клубы по условиям аттестации обязаны передать свои телевизионные права.

Источник — ТаТоТаке

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 18.01.2022 19:14 (изменен)
    +2
    На футболах , как единых трансляторах, не будет пула , когда уже до Денисова с Павелкой это дойдёт
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 18.01.2022 19:21
    +1
    Nordenus, 18.01.2022 19:20
    Вангую, что Мегого еще заберет УПЛ у Футболов, и тем уже вообще можно будет закрываться))
    Ну почему , они смогут крутить матчи Шахтёра за 2001 год и чемпионат Таджикистана, например
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 18.01.2022 19:20
    +1
    Вангую, что Мегого еще заберет УПЛ у Футболов, и тем уже вообще можно будет закрываться))
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
    Golhrenshtanga, 18.01.2022 19:36
    0
    Setanta
    Ссылка
    BestOf
    online
    BestOf, 18.01.2022 19:25
    0
    Динамо кто захочет и в интернете посмотреть может ,зачем по телевизору людям этот позор на всю Украину.
    Ссылка
    yurchik553
    yurchik553, 18.01.2022 19:17
    -3
    В чому УПЛ гравці з третього разу по м'ячу попадають а вони хочуть ще щоб хтось за це платив
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