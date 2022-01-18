УПЛ в марте проведет тендер по ТВ правам. Хочет выручить 12 миллионов

По информации ТаТоТаке, в феврале УПЛ планирует начать прием заявок на тендер по телевизионным правам на чемпионат Украины.

Результаты тендера могут стать известными уже в марте. Главными фаворитами считаются Megogo и телеканалы Футбол 1/2/3. Ранее сообщалось, что каналы группы 1+1 не будут принимать участие в тендере.

УПЛ рассчитывает выручить за права 12 миллионов долларов (сейчас Футболы платят около 6 миллионов).

Президент УАФ Андрей Павелко недавно заявил, что с сезона 2022/23 в УПЛ должен быть единый телепул, а клубы по условиям аттестации обязаны передать свои телевизионные права.