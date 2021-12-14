УЕФА нам поможет. УАФ намерена создать единый ТВ пул УПЛ

По информации президента УАФ Андрея Павелко, УЕФА готов предоставить Украине собственную платформу для продажи телевизионных прав, чтобы в Украине появился единый ТВ пул УПЛ.

Сейчас матчи УПЛ показывают телеканалы Футбол, а также каналы группы 2+2. Кроме того, ряд матчей доступны бесплатно в Youtube.

Павелко считает, что нужно принимать жесткие решения и создавать единый пул, несмотря на противодействие ряда клубов.

«В Украине отсутствует единый телевизионный пул, и эта ситуация хорошо известна, в частности, в УЕФА. Во время круглого стола менеджер УЕФА по стратегическому развитию Александр Кучерявый проанализировал текущую ситуацию по этому вопросу в нашей стране и подчеркнул, что централизация медиаправ может увеличить доходы клубов и, соответственно, сделать внутренние соревнования более конкурентоспособными».

«Более того, УЕФА готов предоставить собственную платформу для тендера по продаже телевизионных прав в Украине. Пересказывать вам историю возникновения этой проблемы я не буду – вы все в курсе, почему так произошло. Но сейчас у нас нет другого варианта развития событий — нам нужно принять жесткие решения, за невыполнение которых будут применены дисциплинарные санкции. Это касается не только телевизионных прав — речь идет и о маркетинговых правах. Нам нужно прописать и жесткие требования к транслятору, который победит в тендере, проведенного с помощью УЕФА».

«Мы с вами планируем, что со следующего сезона система VAR будет работать на всех матчах УПЛ, поэтому трансляция каждого матча должна отвечать достаточно жестким техническим требованиям», - сказал Павелко.