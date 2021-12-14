УЕФА нам поможет. УАФ намерена создать единый ТВ пул УПЛ

В ассоциации считают, что нужно принимать жесткие решения

  • 14.12.2021 16:12
  • 1400 просмотров
  • 7 комментариев
УЕФА нам поможет. УАФ намерена создать единый ТВ пул УПЛ
© zarya-lugansk.com

По информации президента УАФ Андрея Павелко, УЕФА готов предоставить Украине собственную платформу для продажи телевизионных прав, чтобы в Украине появился единый ТВ пул УПЛ.

Сейчас матчи УПЛ показывают телеканалы Футбол, а также каналы группы 2+2. Кроме того, ряд матчей доступны бесплатно в Youtube.

Павелко считает, что нужно принимать жесткие решения и создавать единый пул, несмотря на противодействие ряда клубов.

«В Украине отсутствует единый телевизионный пул, и эта ситуация хорошо известна, в частности, в УЕФА. Во время круглого стола менеджер УЕФА по стратегическому развитию Александр Кучерявый проанализировал текущую ситуацию по этому вопросу в нашей стране и подчеркнул, что централизация медиаправ может увеличить доходы клубов и, соответственно, сделать внутренние соревнования более конкурентоспособными».

«Более того, УЕФА готов предоставить собственную платформу для тендера по продаже телевизионных прав в Украине. Пересказывать вам историю возникновения этой проблемы я не буду – вы все в курсе, почему так произошло. Но сейчас у нас нет другого варианта развития событий — нам нужно принять жесткие решения, за невыполнение которых будут применены дисциплинарные санкции. Это касается не только телевизионных прав — речь идет и о маркетинговых правах. Нам нужно прописать и жесткие требования к транслятору, который победит в тендере, проведенного с помощью УЕФА».

«Мы с вами планируем, что со следующего сезона система VAR будет работать на всех матчах УПЛ, поэтому трансляция каждого матча должна отвечать достаточно жестким техническим требованиям», - сказал Павелко.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 14.12.2021 16:35
    +2
    Футбола 3,2рас пусть и дальше транслируют матчи гинджубиже - инсталблюде первой турецкой лиги. Мне и так приходиться смотреть эти "кАналы" , и больше чем раз в месяц я не выдержу слушать свинячий визг отсосуолловских жополизов вацко-столярчуков.
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    MasterSith_2013
    MasterSith_2013, 14.12.2021 16:34 (изменен)
    +2
    Мегого тоді ахметові футболи закопоє під землю так як Футбол нехотів за ЛЧ розділитись так тепер точно Мегого захоче забрати чисто символічно ПЛУ. Футбол буде першу лігу тільки показувати і другу
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    sergio_terry
    online
    sergio_terry, 14.12.2021 16:30
    +2
    KIEv, 14.12.2021 16:25
    Мегого пусть транслирует))
    Верно. Точно не должны на шахтер ТВ показывать (футболы 1-3)
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    KIEv
    KIEv, 14.12.2021 16:25
    +1
    Мегого пусть транслирует))
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    Ярослав 999
    Ярослав 999, 14.12.2021 16:39
    0
    KIEv, 14.12.2021 16:25
    Мегого пусть транслирует))
    За єдиний ТВ пул, лише не Футбол 123
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    axylinam
    axylinam, 14.12.2021 16:31
    0
    У нас смогут только ТВ ПУК организовать
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    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 14.12.2021 16:36
    -2
    KIEv, 14.12.2021 16:25
    Мегого пусть транслирует))
    Дерьмище это Мегого...Вечно сбои какие-то..Лучше уже Футболы...Но с нейтральными экспертами...Или хотя бы пропорционально от всех клубов..
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