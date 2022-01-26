Металлист
1 : 1
Радомяк
26.01.2022, FT

Металлист не сумел обыграть польский Радомяк

Товарищеский поединок завершился ничьей 1:1

  • 26.01.2022 14:14
  • 1200 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист не сумел обыграть польский Радомяк
© ФК Металлист

В предпоследнем контрольном матче на первом тренировочном сборе в Турции «Металлист» разошелся миром с польским «Радомяком».

Соперник делит 3–4 места в высшем футбольном дивизионе своей страны.

«Металлист» — «Радомяк» — 1:1
Голы: Мауридес, 1 (0:1), Порох, 22 (1:1).

«Металлист»: Каневцев (Рыбка, 46), Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов (Романюк, 74), Сарапий, Демченко (к), Подлепенец (Касарес, 67), Харрис (Пейшото, 52), Риаскос, Мурза (Рязанцев, 80).
«Радомяк» (1-й тайм): Майхрович, Якубик, Росси, Цихоцки, Абрамович, Леандро, Целе, Фелипе (Радецки, 33), Мачадо, Ангельски, Мауридес.
«Радомяк» (2-й тайм): Майхрович, Матос, Силва, Свидзиковски, Бодзьох, Врублевски, Радецки, Карвот, Руан, Сокул, Рондон.
Предупреждения: Демченко, 41; Рязанцев, 42 — Мауридес, 13.

Заключительным для «Металлиста» на первом сборе станет завтрашний спарринг с другим польским клубом — «Вартой» из Познани. Встреча также пройдет в Анталье. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Металлист

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 26.01.2022 15:10
    0
    Не наоборот? Это же поляки на 3-м месте в своей вышке.)
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