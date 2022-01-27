Металлист – Радомяк – 1:1. Дебют Хуана Касареса. Видео голов и обзор матча

В предпоследнем контрольном матче на первом тренировочном сборе в Турции «Металлист» разошелся боевым миром с польским «Радомяком», который делит 3–4 места в высшем футбольном дивизионе своей страны.

Счет в поединке был открыт очень быстро, это стал следствием ошибки Даниила Каневцева. После розыгрыша «от ворот» голкипер пытался сделать передачу Эдуарду Сарапию, но прессинг соперника принес плоды для «Радомяка». Футболист польской команды перехватил мяч и тут же переадресовал его в центр штрафной на Мауридеса Жуниора. Бразилец с нескольких метров не промахнулся. Секундомер к тому времени успел отсчитать всего 49 секунд.

Харьковчане в роли догоняющих пробыли недолго. Евгений Подлепенец заработал штрафной, после розыгрыша которого катнул мяч по флангу Сергею Горбунову, тот навесил к ближней штанге, а Богдан Порох в касание этот прострел замкнул. Счет 1:1, как выяснилось впоследствии, стал итоговым. Хотя и в оставшейся части первого тайма, и во второй половине встречи «Металлист» больше атаковал и чаще угрожал воротам соперника.

Дебютировал в составе желто-синих Хуан Касарес. Во втором тайме эквадорец заменил Подлепенца и, среди прочего, отметился опасным исполнением штрафного. После удара новичка клуба польский голкипер с трудом перевел мяч на угловой.

Заключительным для «Металлиста» на первом сборе станет спарринг с другим польским клубом – «Вартой» из Познани. Встреча также пройдет в Анталье. Начало – 27 января в 14:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч

26 января, Турция

«Металлист» (Харьков, Украина) — «Радомяк» (Польша) — 1:1

Голы: Порох, 22 – Мауридес, 1.

«Металлист»: Каневцев (Рыбка, 46), Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов (Романюк, 74), Сарапий, Демченко (к), Подлепенец (Касарес, 67), Харрис (Пейшото, 52), Риаскос, Мурза (Рязанцев, 80).

«Радомяк» (1-й тайм): Майхрович, Якубик, Рафаэл Росси, Цихоцки, Абрамович, Леандро Росси (к), Селе, Филипе Насименто (Радецки, 33), Мачадо, Ангельски, Мауридес.

«Радомяк» (2-й тайм): Майхрович (Йерке, 80), Тиаго Матос, Гонсало Силва, Свидзиковски, Бодзьох, Врублевски, Радецки, Карвот, Руан (Снопчиньски, 80), Сокул, Рондон.

Предупреждения: Демченко, 41, Риаскос, 42 – Мауридес, 13, Рафаэл Росси, 21.