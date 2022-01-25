Металлист – Радомяк. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на товарищеский матч «Металлист» – «Радомяк».

«Харьковский «Металлист» проводит сборы в Турции. Харьковчане уже сыграли два матча. Сначала команда Александра Кучера с уверенным счетом 5:0 разгромила софийскую «Славию», а затем оказалась сильнее в поединке с чешским «Слованом» (Либерец), победив 1:0, благодаря голу Риаскоса.

Мы знаем, что «Металлист» является лидером Первой лиги Украины. Что касается «Радомяка», то эта команда идет вверху турнирной таблицы польской Экстраклассы. В высшем дивизионе чемпионата Польши клуб из Радома идет на четвертом месте, отставая от первой позиции на шесть баллов.

Я поставлю, что «Металлист» не проиграет, хотя сложно сказать, в каком состоянии будут команды на сборах и кто как подойдёт к матчу. Но поставлю, что харьковская команда не уступит коллективу из Польши», - сказал Козьбан.

Матч «Металлист» – «Радомяк» состоится 26-го января. Начало встречи в 10:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдавской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.