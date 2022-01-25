Металлист - Радомяк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

«Металлист» на сборе в Турции проведет контрольный матч против команды «Радомяк» из Польши. Встреча состоится 26 января, начало в 10:00.
Источник — Sport.ua
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«Металлист» на сборе в Турции проведет контрольный матч против команды «Радомяк» из Польши. Встреча состоится 26 января, начало в 10:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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