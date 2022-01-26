Богдан ПОРОХ: «На сборах легко не бывает»

Защитник «Металлиста» Богдан Порох поделился впечалениями от спарринга с польским «Радомяком» (1:1) и работы на сборах в целом.
— По ощущениям игра с «Радомяком» — самая тяжелая на сборе?
— Пожалуй. Встречались с хорошей командой, которая идет в лидерах у себя в чемпионате. Плюс у нас только первый сбор, еще не до конца готовы физически. Поэтому да, пока что самая тяжелая игра.
— Сегодня тебе удалось отметиться голом. Соскучился по результативным действиям, ведь в предыдущий раз забивал еще на летних сборах?
— Для меня главное, чтобы команда сыграла «на ноль». А то, что забил, — это приятный бонус. Сергей Горбунов сделал хорошую передачу — грех было не забить.
— Один матч на этом сборе ты пропустил. Решение тренера или были небольшие проблемы?
— Никаких проблем, все в порядке. Обычная ротация.
— Это твои первые зимние сборы с «Металлистом». Тяжеловато приходится?
— На сборах легко не бывает, но в нашем коллективе очень приятно работать!
В четверг, 27 января, в 14:00 «Металлист» проведет заключительный спарринг на первом турецком сборе. Соперником станет еще один польский клуб — «Варта» из Познани.
Источник — ФК Металлист
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.