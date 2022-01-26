Богдан ПОРОХ: «На сборах легко не бывает»

Защитник «Металлиста» подвел итоги товарищеского поединка с польским «Радомяком» (1:1)

  • 26.01.2022 18:26
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Богдан ПОРОХ: «На сборах легко не бывает»
© ФК Металлист Харьков. Богдан Порох

Защитник «Металлиста» Богдан Порох поделился впечалениями от спарринга с польским «Радомяком» (1:1) и работы на сборах в целом.

— По ощущениям игра с «Радомяком» — самая тяжелая на сборе?
— Пожалуй. Встречались с хорошей командой, которая идет в лидерах у себя в чемпионате. Плюс у нас только первый сбор, еще не до конца готовы физически. Поэтому да, пока что самая тяжелая игра.

— Сегодня тебе удалось отметиться голом. Соскучился по результативным действиям, ведь в предыдущий раз забивал еще на летних сборах?
— Для меня главное, чтобы команда сыграла «на ноль». А то, что забил, — это приятный бонус. Сергей Горбунов сделал хорошую передачу — грех было не забить.

— Один матч на этом сборе ты пропустил. Решение тренера или были небольшие проблемы?
— Никаких проблем, все в порядке. Обычная ротация.

— Это твои первые зимние сборы с «Металлистом». Тяжеловато приходится?
— На сборах легко не бывает, но в нашем коллективе очень приятно работать!

В четверг, 27 января, в 14:00 «Металлист» проведет заключительный спарринг на первом турецком сборе. Соперником станет еще один польский клуб — «Варта» из Познани.

Источник — ФК Металлист

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