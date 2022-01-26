Мали
0 : 0
(5:6)
Экваториальная Гвинея
26.01.2022, FT

Определился последний участник 1/4 финала Кубка Африки. Все пары

Сборная Экваториальной Гвинеи выиграла в серии пенальти

  • 26.01.2022 23:55
  • 878 просмотров
  • 1 комментарий
Определился последний участник 1/4 финала Кубка Африки. Все пары
© Skysports.com

В последнем матче 1/8 финала Кубка Африки играли Мали и Экваториальная Гвинея, которые, как и Египет с Кот-д'Ивуаром, не порадовали болельщиков забитыми голами в основное и дополнительное время.

В серии пенальти сильнее были футболисты сборной Экваториальной Гвинеи, которые стали последним участником четвертьфинала.

Кубок Африки. 1/8 финала

Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 (по пенальти 5:6)

Мали: Монкоро, Х.Траоре, Сако, Куяте, М.Айдара, Камара, А.Айдара (Дьенг, 108), Биссума (Билал, 84), А.Траоре (Дженепо, 70), Думбия, Коне (Туре, 84)

ЭК: Овоно, Акапо, Обоно, Коко, Нчама, Миранда (Сам, 63), Мачин (Бефима, 82), Ганет, Сальвадор, Бикоро (Энеме, 82), Ханза (Нсуэ, 63)

Четвертьфиналы Кубка Африки

29 января

Буркина-Фасо - Тунис

Гамбия - Камерун

30 января

Сенегал - Экваториальная Гвинея

Египет - Марокко

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 26.01.2022 23:59
    0
    Экватор рулит!
    Но зато весёлая серия.
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