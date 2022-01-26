Определился последний участник 1/4 финала Кубка Африки. Все пары

В последнем матче 1/8 финала Кубка Африки играли Мали и Экваториальная Гвинея, которые, как и Египет с Кот-д'Ивуаром, не порадовали болельщиков забитыми голами в основное и дополнительное время.
В серии пенальти сильнее были футболисты сборной Экваториальной Гвинеи, которые стали последним участником четвертьфинала.
Кубок Африки. 1/8 финала
Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 (по пенальти 5:6)
Мали: Монкоро, Х.Траоре, Сако, Куяте, М.Айдара, Камара, А.Айдара (Дьенг, 108), Биссума (Билал, 84), А.Траоре (Дженепо, 70), Думбия, Коне (Туре, 84)
ЭК: Овоно, Акапо, Обоно, Коко, Нчама, Миранда (Сам, 63), Мачин (Бефима, 82), Ганет, Сальвадор, Бикоро (Энеме, 82), Ханза (Нсуэ, 63)
Четвертьфиналы Кубка Африки
29 января
Буркина-Фасо - Тунис
Гамбия - Камерун
30 января
Сенегал - Экваториальная Гвинея
Египет - Марокко
Источник — Sport.ua
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