Определился последний участник 1/4 финала Кубка Африки. Все пары

В последнем матче 1/8 финала Кубка Африки играли Мали и Экваториальная Гвинея, которые, как и Египет с Кот-д'Ивуаром, не порадовали болельщиков забитыми голами в основное и дополнительное время.

В серии пенальти сильнее были футболисты сборной Экваториальной Гвинеи, которые стали последним участником четвертьфинала.

Кубок Африки. 1/8 финала

Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 (по пенальти 5:6)

Мали: Монкоро, Х.Траоре, Сако, Куяте, М.Айдара, Камара, А.Айдара (Дьенг, 108), Биссума (Билал, 84), А.Траоре (Дженепо, 70), Думбия, Коне (Туре, 84)

ЭК: Овоно, Акапо, Обоно, Коко, Нчама, Миранда (Сам, 63), Мачин (Бефима, 82), Ганет, Сальвадор, Бикоро (Энеме, 82), Ханза (Нсуэ, 63)

Четвертьфиналы Кубка Африки

29 января

Буркина-Фасо - Тунис

Гамбия - Камерун

30 января

Сенегал - Экваториальная Гвинея

Египет - Марокко