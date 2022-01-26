Салах в четвертьфинале. Египет выбил Кот-д'Ивуар в матче Кубка Африки

Одним из самых ожидаемых матчей 1/8 финала Кубка Африки было противостояние Кот-д'Ивуара и Египта.

Основное время завершилось вничью 0:0. Болельщики не увидели голов и во время дополнительного времени, поэтому все решила серия пенальти.

В ней сильнее оказался Египет, который в четвертьфинале сыграет против Марокко. Команда реализовала все 5 ударов, а решающий гол оформил Мохамед Салах.

Кубок Африки. 1/8 финала

Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 (4:5 по пенальти)

Кот-д'Ивуар: Б.Сангаре, Орье, Байлли, Дели, Конан, И.Сангаре, Сери (Бога, 72), Кессье (Дийе, 30), Градель (Заха, 71), Пепе, Аллер (Корне, 105)

Египет: Эль Шенави (Абугабал, 88), Камал, Хегази, Абдельмонейм, Эль Фотух, Фатхи (Зизо, 84), Аль Сулайя, Эльнени, Мохамед (Шериф, 91), Мармуш (Трезеге, 71), Салах