Кот-д'Ивуар
0 : 0
(4:5)
Египет
26.01.2022, FT

Салах в четвертьфинале. Египет выбил Кот-д'Ивуар в матче Кубка Африки

В матче Кубка Африки все решила серия пенальти

  • 26.01.2022 20:48
  • 2457 просмотров
  • 3 комментария
Салах в четвертьфинале. Египет выбил Кот-д'Ивуар в матче Кубка Африки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Одним из самых ожидаемых матчей 1/8 финала Кубка Африки было противостояние Кот-д'Ивуара и Египта.

Основное время завершилось вничью 0:0. Болельщики не увидели голов и во время дополнительного времени, поэтому все решила серия пенальти.

В ней сильнее оказался Египет, который в четвертьфинале сыграет против Марокко. Команда реализовала все 5 ударов, а решающий гол оформил Мохамед Салах.

Кубок Африки. 1/8 финала

Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 (4:5 по пенальти)

Кот-д'Ивуар: Б.Сангаре, Орье, Байлли, Дели, Конан, И.Сангаре, Сери (Бога, 72), Кессье (Дийе, 30), Градель (Заха, 71), Пепе, Аллер (Корне, 105)

Египет: Эль Шенави (Абугабал, 88), Камал, Хегази, Абдельмонейм, Эль Фотух, Фатхи (Зизо, 84), Аль Сулайя, Эльнени, Мохамед (Шериф, 91), Мармуш (Трезеге, 71), Салах

Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    УПЛ
    УПЛ, 26.01.2022 20:57
    +2
    Третий удар Кот-д'Ивуара в перекладину и всё
    Ссылка
    Brian
    online
    Brian, 26.01.2022 21:03
    +1
    Да уж....остались команды от игры которых хочеться блевать....ну и Марокко. Посмотрим что сегодня Мали покажет.
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    Леха Аксютенко
    online
    Леха Аксютенко, 26.01.2022 21:10
    0
    Brian, 26.01.2022 21:03
    Да уж....остались команды от игры которых хочеться блевать....ну и Марокко. Посмотрим что сегодня Мали покажет.
    Это Африка. Или вы ждали чего то большего? 
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