В среду, 26 января, в Дуале на стадионе «Япома» состоится матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором сыграют сборные Кот-д'Ивуара и Египта. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Кот-д'Ивуар
Команда французского специалиста Патриса Бомеля без особых трудностей завоевала путевку в плей-офф. Сборная Кот-д'Ивуара заняла первое место в группе Е, набрав 7 очков из 9 возможных.
На старте турнира была обыграла Экваториальная Гвинея (1:0), затем «слоны» сенсационно сыграли вничью с командой Сьерра-Леоне (2:2), а в заключительном туре группового этапа выиграли у Алжира (3:1).
Теперь Франк Кессье и компания попытаются побороться за чемпионский титул. Сборная Кот-д'Ивуара выигрывала Кубок африканских наций в 1992 и 2015 годах, и в этот раз она имеет отличные шансы еще раз добиться триумфа.
Египет
Сборная Египта является более титулованной, чем Кот-д'Ивуар, хотя бы потому, что выигрывала КАН сразу пять раз. Правда, последний триумф датирован 2010-м годом.
Капитан, лучший бомбардир и главная звезда команды в одном лице Мохамед Салах помог Египту пробиться в 1/8 финала, забив победный гол во втором туре в ворота Гвинеи-Бисау (1:0).
Всего египтяне набрали 6 очков и заняли в квартете D второе место. К слову, Нигерия, которая выиграла все 3 матча и стала единственной, кто на групповом этапе набрал 9 очков, уже покинула турнир, сенсационно проиграв в 1/8 Тунису (0:1).
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Кот-д'Ивуар в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.29 по линии Parimatch.
26 января, среда
|Кот-д'Ивуар – Египет
|Дуала. Стадион «Япома». 18:00
|ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Денис Шаховец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.