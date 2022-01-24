В среду, 26 января, в Дуале на стадионе «Япома» состоится матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором сыграют сборные Кот-д'Ивуара и Египта. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Кот-д'Ивуар

Команда французского специалиста Патриса Бомеля без особых трудностей завоевала путевку в плей-офф. Сборная Кот-д'Ивуара заняла первое место в группе Е, набрав 7 очков из 9 возможных.

На старте турнира была обыграла Экваториальная Гвинея (1:0), затем «слоны» сенсационно сыграли вничью с командой Сьерра-Леоне (2:2), а в заключительном туре группового этапа выиграли у Алжира (3:1).

Теперь Франк Кессье и компания попытаются побороться за чемпионский титул. Сборная Кот-д'Ивуара выигрывала Кубок африканских наций в 1992 и 2015 годах, и в этот раз она имеет отличные шансы еще раз добиться триумфа.

Египет

Сборная Египта является более титулованной, чем Кот-д'Ивуар, хотя бы потому, что выигрывала КАН сразу пять раз. Правда, последний триумф датирован 2010-м годом.

Капитан, лучший бомбардир и главная звезда команды в одном лице Мохамед Салах помог Египту пробиться в 1/8 финала, забив победный гол во втором туре в ворота Гвинеи-Бисау (1:0).

Всего египтяне набрали 6 очков и заняли в квартете D второе место. К слову, Нигерия, которая выиграла все 3 матча и стала единственной, кто на групповом этапе набрал 9 очков, уже покинула турнир, сенсационно проиграв в 1/8 Тунису (0:1).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Кот-д'Ивуар в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.29 по линии Parimatch.

26 января, среда