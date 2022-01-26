Главные таланты Шотландии. Кто может повторить путь Эндрю Робертсона?

Прошлым летом сборная Шотландии впервые за 23 года сыграла на крупном турнире. Прыгнуть выше головы не получилось, но многим запомнилась самоотверженная и уверенная игра «Тартановой армии» в принципиальном поединке со звездными соседями из Англии.

В марте шотландцы могут продолжить свой подъем: им предстоит сразиться за путевку на ЧМ-2022 со сборной Украины.

Есть ли у шотландского футбола будущее и чьи успехи могут вывести сборную на новый уровень?

Представляем самых талантливых шотландских игроков нового поколения. Многие из них пока не на слуху за пределами родины, но уже скоро могут засветиться на международной арене.

Дэвид Тернбулл, 22 года



Клуб: «Селтик»

Позиция: полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine

В 19 лет Тернбулл блеснул в составе «Мазервелла», отметившись 15 голами в чемпионате и выиграв звание лучшего молодого игрока Шотландии в сезоне 2018/19. По окончании грандиозной кампании согласовал переход в «Селтик», однако провалил медосмотр – как выяснилось, Дэвиду срочно требовалась операция на колене с последующей длительной реабилитацией. Так сорвался трансфер мечты в ведущий клуб страны.

Следующий сезон почти целиком ушел на изнурительное восстановление, но «кельты» не разуверились в способностях Дэвида, поэтому летом 2020 года полузащитник все же примерил полосатую футболку, а «Мазервелл» получил рекордные для себя 3 млн фунтов.

К зиме всем стало ясно, что потрясающий дебютный сезон Тернбулла во взрослом футболе не был случайностью, а тяжелая травма совершенно не выбила его из колеи. Пока «Селтик» терял последние надежды на десятое подряд чемпионство, креативный новичок стремительно превращался в ведущего игрока команды. Как итог – Дэвид был признан лучшим футболистом «кельтов» в провальном для клуба сезоне, попутно прихватив звание лучшего молодого игрока, а также попал в символическую сборную шотландской лиги. Созидательные умения Тернбулла подтверждаются статистикой: именно он стал лучшим в чемпионате по передачам под удар и организованным явным голевым моментам.

На этом награды для воспитанника «Мазервелла» не закончились: летом 2021 года он поехал на Евро со сборной Шотландии. Увы, Стив Кларк так и не выпустил неординарного полузащитника ни в одном из матчей турнира, предпочтя в середине поля более оборонительные опции, но, кажется, у Тернбулла есть все, чтобы в будущем стать главным изобретателем в атаке шотландской сборной.

Аарон Хики, 19 лет

Клуб: «Болонья»

Позиция: защитник

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный претендент на звание «нового Энди Робертсона». Впрочем, нынешней звезде «Ливерпуля» на старте карьеры даже не снились те успехи, которых в свои 19 лет достиг Аарон.

Уже в 16 лет он дебютировал за столичный «Хартс», а в 17 стал регулярно появляться в основе в матчах Премьершипа. Юное дарование быстро заметили за рубежом: интерес проявляли «Бавария», «Манчестер Сити», «Лион», «Астон Вилла» и ряд других именитых клубов. Осенью 2020 года о подписании левого защитника объявила итальянская «Болонья», заплатившая «сердцам» около 2 млн евро.

Казалось, что после столь резкого скачка вверх – из шотландской лиги в Серию А – юнцу потребуется как минимум несколько лет на адаптацию. Однако уже во втором туре Синиша Михайлович доверил 18-летнему Хики закрывать левую бровку с первых минут матча против «Пармы». По итогам сезона у Аарона набралось 11 выходов в Серии А (10 из них – в старте). В нынешнем же розыгрыше чемпионата Италии шотландец не только стал постоянным игроком старта, но и за полсезона наколотил 4 гола – лучший показатель в Серии А среди латералей на сегодняшний день!

Хики считается умным и не по годам зрелым игроком, способным отвечать за построение атак из глубины. За сборную Аарон пока не играл (тут могут возникнуть проблемы, учитывая сумасшедшую конкуренцию на позиции слева в защите), но уже ясно – этого парня ждет яркое будущее, если он не свернет с верного пути. Прямо сейчас его называют одним из главных вундеркиндов Серии А и «новым Гаретом Бэйлом».

Льюис Фергюсон, 22 года



Клуб: «Абердин»

Позиция: полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine

Племянник известного в прошлом футболиста «Рейнджерс» и сборной Шотландии Барри Фергюсона. В 2018 году перебрался из «Хамильтона» в местный клуб покрепче – «Абердин». Цена вопроса составила менее 300 тыс евро.

Хавбек со звездной фамилией быстро зарекомендовал себя в рядах «донс», забив 8 голов и раздав столько же результативных передач в 44 поединках сезона 2018/19 во всех турнирах. В свои 22 года крепкий Льюис отбегал за «Абердин» 150 игр, отметившись более чем 50 результативными действиями.

В арсенале Фергюсона, как и подобает «бокс-ту-боксу», впечатляющий набор качеств: умение строить атаки и продвигать мяч, уверенное ведение единоборств и поставленный удар. Такому исполнителю явно найдется место в сборной на постоянной основе – осталось только заявить о себе на более высоком уровне. Однако «Абердин» не горит желанием расставаться со звездой: летом английский «Уотфорд» желал заполучить Льюиса за 2 млн фунтов, но такое предложение было отклонено и сочтено «оскорбительным». Контракт Фергюсона действует до лета 2024 года, так что потенциальным покупателям придётся серьёзно раскошелиться.

Нэйтан Паттерсон, 20 лет



Getty Images/Global Images Ukraine



Клуб: «Эвертон»

Позиция: защитник

Карьера этого паренька складывается довольно необычным образом: он так и не пробился в основу в родном «Рейнджерс», но это не помешало ему сыграть за сборную на чемпионате Европы и перейти в «Эвертон» за рекордные для клуба из Глазго 14 млн евро.

Отыграв всего 13 матчей в чемпионате за полтора сезона, Паттерсон успел стать любимцем болельщиков «Рейнджерс». Напрашивается вопрос: почему же Стивен Джеррард и сменивший его Джио ван Бронкхорст так редко доверяли лучшему выпускнику местной академии последних лет? Ответ прост: его конкурентом на позиции справа в защите был англичанин Джеймс Тавернье – давний капитан и ключевой игрок команды, уже ставший легендой «джерс». Вытеснить из старта такого персонажа в ближайшие годы не представлялось возможным, поэтому Нэйтан переехал в Англию значительно раньше, чем многим хотелось.

Паттерсон продемонстрировал свои умения в том числе и во встречах прошедшего розыгрыша Лиги Европы, где ему выпала нечастая возможность сыграть за основу. В матче 1/16 финала против бельгийского «Антверпена» (5:2) юный крайний защитник отличился дебютным голом в профессиональном футболе, забив сразу после выхода на замену. Результативные действия в рядах сборной тоже не заставили себя ждать: в поединке отбора на ЧМ-2022 против Молдовы (2:0) Паттерсон сначала отметился голом сам, а затем ассистировал Че Адамсу.

Пришло время оправдать выданные авансы в проблемном «Эвертоне». Любопытно, что в конкурентах за позицию на правой бровке у Нэйтана снова будет капитан и местная легенда – на этот раз 33-летний Шеймус Коулман.

Билли Гилмор, 20 лет

Клуб: «Челси» (в аренде в «Норвиче»)

Позиция: полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine

Пожалуй, самый известный шотландский футболист нового поколения. Восхитил весь мир своей зрелой и продуктивной игрой в поединке Чемпионата Европы против сборной Англии, по итогам которого удостоился от УЕФА награды «лучший игрок матча». Весьма неплохо для первого официального выступления за главную сборную своей страны.

В «Челси» полузащитник не был обделен вниманием даже с конкурентами мирового класса в лице Жоржиньо, Канте и Ковачича. Тем не менее, чтобы получать еще больше практики, шотландец отправился в аренду в стан новичка Премьер-лиги – «Норвича». Первые полгода в новой команде сложились не слишком успешно: «канарейки» с большим трудом набирали очки, а сам Гилмор то выпадал из основы, то пропускал матчи из-за травм. Из результативных действий пока только единственная голевая передача.

Воспитанник академии «Рейнджерс» разбивает стереотипы об излишней прямолинейности шотландских футболистов: при нем и великолепное видение поле, и очень искусное обращение с мячом. Иногда Гилмору может не хватать физических данных, но это не критичный недостаток для полузащитника, умеющего читать игру.

Джош Дойг, 19 лет

Клуб: «Хиберниан»

Позиция: защитник

Каким бы странным ни казалось это утверждение, но Шотландия – одна из лучших стран в мировом футболе за последние пять-семь лет по части подготовки левых защитников. Здесь и Эндрю Робертсон, и Киран Тирни из лондонского «Арсенала», и совсем еще молодые, но подающие огромные надежды молодые таланты. К числу последних относится крайний защитник эдинбургского «Хиберниана» Джош Дойг, который, как и Робертсон, на заре своей карьеры поиграл в низших лигах за старейший клуб Шотландии – «Куинз Парк».

Прошлый сезон стал для Дойга дебютным в высшем по рангу шотландском дивизионе. Появившись на поле 24 раза, он отметился 1 голом и 3 голевыми пасами. Признание не заставило себя ждать: лучший молодой игрок сезона по версии журналистов, лучший молодой игрок «Хиберниана», попадание в символическую сборную Премьершипа 2020/21. Пока не Аарон Хики, но тоже впечатляет.

Джоша уже пытался переманить в свои ряды английский «Уотфорд», но, как и в случае с Фергюсоном, получил строгий отказ – «хибс» запросили примерно вдвое больше предложенных 2.5 млн фунтов. Интерес к крайнему защитнику с двумя «рабочими» ногами приписывали также «Астон Вилле», «Вест Хэму», «Арсеналу» и даже итальянскому «Милану».

Фрейзер Хорнби, 22 года

Клуб: «Реймс»

Позиция: нападающий

Getty Images/Global Images Ukraine

Одна из главных надежд Шотландии на кризисной позиции в центре нападения. Хорнби громко заявил о себе в молодежной и резервной командах «Эвертона», забил уйму мячей за сборную Шотландии до 21 года, но на взрослом уровне пока, мягко говоря, не блещет.

Высоченный центрфорвард (его рост – 195 сантиметров) в свои 22 года успел поиграть в Англии, Шотландии, Бельгии и Франции, но нигде не пробился в основу.

Летом 2020 года за 2 млн евро перебрался из «Эвертона» во французский «Реймс», где его игровая практика ограничилась 6 выходами на замену и одним голом за полтора сезона. Аренда в «Абердин» тоже прошла безуспешно (0 голов в 10 матчах).

Как и у многих игроков с выдающимися габаритами, у Хорнби возникли проблемы после перехода из молодежного уровня на взрослый, где физические данные необходимо подкреплять техникой и тактической выучкой. Но все же Фрейзер еще достаточно молод, а потому и значится в списке перспективной молодежи вполне по праву.

Райан Портеус, 22 года



Клуб: «Хиберниан»

Позиция: защитник

Getty Images/Global Images Ukraine

К 22 годам имеет за плечами более сотни матчей за родной клуб. В прошедшем сезоне завоевал место в основе, показал зрелую игру и помог команде завоевать бронзу чемпионата.

Пока не дебютировал за главную сборную Шотландии (хотя приглашался в ее ряды еще в 2019 году), однако имеет неплохие шансы сыграть за нее в обозримом будущем, поскольку центр защиты – одна из наиболее проблемных зон в национальном составе. Стиву Кларку определенно следует обратить внимание на Райана, уже не первый год считающегося местной восходящей звездой.

Летом в числе желающих приобрести Портеуса значились английский «КПР» и турецкие «Бешикташ» с «Галатасараем», а недавно сообщалось об интересе к дерзкому центрбеку со стороны «Краснодара».

Калвин Рамси, 18 лет

Клуб: «Абердин»

Позиция: защитник



Getty Images/Global Images Ukraine

Кажется, шотландские любители футбола могут быть спокойны за фланги обороны сборной на много лет вперед – талантов здесь хоть отбавляй, что становится понятно даже из этой статьи.

Рамси – одно из главных открытий Премьершипа в текущем сезоне. В 20 матчах во всех турнирах на счету правого фулбека 8 голевых передач (4 из которых пришлись на квалификацию Лиги конференций).

Несмотря на юный возраст, уроженец Абердина и продукт академии одноимненого клуба уже считается мастером подач в штрафную (в том числе со стандартов), что доказывается статистикой: его кроссы приводят к ударам в среднем каждые 37 минут – лучший показатель в лиге (даже непревзойденный Тавернье остался позади).

Пока рано загадывать, насколько хорош Рамси и как далеко он может пойти, но дебютный полноценный сезон на взрослом уровне складывается для него наилучшим образом. По сведениям британских СМИ, посмотреть на Калвина в деле уже приезжали скауты «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптона», «Лестера», «Тоттенхэма» и «Лидса». Интерес к перспективному крайку также приписывается франкфуртскому «Айнтрахту» и итальянской «Болонье», знакомой с шотландским рынком не понаслышке.

Артур ДЖЕЙРИС